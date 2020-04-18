面對新加坡人指責政府的防疫措施不足，導致病毒擴散，總理李顯龍夫人何晶17日在臉書上回應網民：「年輕人，別把話放進我嘴裡（歪曲我的話）！要我們國人回家，絕對是正確的事。」她也說「不只是新加坡，全球都低估了新冠肺炎無症狀也會傳播。」

新加坡最近兩天確診病例激增，多數來自移工宿舍，新加坡網民出現了將移工遣返回國的言論，何晶在臉書駁斥這種論調，並表示會照顧好在新加坡的移工。她說：「移工若在新加坡染病，新加坡政府就會照顧他們。移工也是從某人身上感染到新冠肺炎，而這個人可能是我們個人或集體。」

她呼籲新加坡人遵守隔離措施，以及遵守維持社交距離的措施，大家為這次的抗疫出一份力，而不是想著要把移工遣送回國了事。

面對政府處理疫情不當的批評，何晶表示，「我們都低估了無症狀的傳播，不只是新加坡，而是全世界。」

她說，她對於那些「我早和你說了」的留言感到厭煩，並補充，「後見之明總是漂亮而完美的。」

雖然她在臉書上沒有點出她的反駁是針對誰，但17日有網友稱，何晶承認了政府在全球感染人數激增的情況下，把新加坡人接回國是錯誤的決定。但她寫道：「不！別把話放到我嘴裡，年輕人！」她還說，這位不具名的批評者不應該 「浪費時間做一個後座司機（back-seat driver）指指點點，應停止自作聰明及指責。」

新加坡的確診病例爆增，逼近6000，因為當局發現感染者多為住在宿舍的外籍勞工，病例數在一周內翻倍。

在病例暴增前，有一些新增病例來自在國外留學的學生或上班人士。何晶說，「把我們的人接回來絕對是正確的做法。為了和新冠戰鬥，我們應該預料到會有失誤、絆倒和摔倒。當這種情況發生的時候，我們重新振作起來，調整方向，然後再繼續往前。」

(中時 )