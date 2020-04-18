24歲女星王上菲2年前自《女兵日記》出道後，接連演出《女力報到－愛神出任務》等戲劇作品，她近日和師姐王樂妍一起做口罩套防疫，透露出道2年時間賺進人生第一桶金，去年9月時也買下人生第一部愛車「小蜜蜂」，不過才交車短短半年，愛車就慘遇「車關」。

王上菲透露，還沒買車時都搭計程車到片場，買車後改由自駕前往，某天劇組在宜蘭取景，當時準備從基隆出發時，在地下室因光線不足，不小心將右側後照鏡「直接撞斷」，後照鏡外殼猛烈撞擊後僅剩電線支撐、垂吊在半空中，鏡面也被撞歪，但當時全劇組都在等她，為了趕到宜蘭無法立即修車，本來想用膠帶黏卻失敗，只好硬頭皮開上國道五號，王上菲驚恐地說「整路我只敢開右側，超怕它掉下來」，幸好最後平安抵達。

王上菲日前遇「車關」，不小心撞斷後照鏡。（超級紅娛樂提供）

有了愛車「小蜜蜂」，王上菲說很有成就感，有時拍戲結束會順路送劇組好友回家，放假時會開車回台中載父母趴趴走，此外若剛好碰到空班五、六個小時以上，會在車內小憩片刻，並用圍巾繞車內玻璃懸掛一周，增加隱密度，車內也放置許多迪士尼卡通玩偶、抱枕裝飾，十足少女心。

王上菲（左）和師姐王樂妍一起做口罩套防疫。（盧禕祺攝）

王上菲做粉紅口罩套響應防疫。（盧禕祺攝）

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