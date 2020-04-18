罷韓案預計6月6日投票，有位YouTuber前往高雄左營高鐵街訪問及罷免是因為韓國瑜真的做不好還是政治操作？有公車運將說，高雄市長韓國瑜能夠繼續做下去，他認為罷免案不會過關，還有一位運將直言，韓國瑜會不會被罷免掉，誰都不敢講。

針對韓市長上任以來的表現，一位公車司機接受YouTuber《Bit King比特王出任務》專訪時表示，高雄的馬路，我們開了很舒服，尤其是那個路，說要改馬上就好了，也不會說一直拖、一直拖，只有這個市長，我很佩服他，我們司機也都在講，好厲害，效率好快，如果其他人就不一樣了，差好多。尤其青海橋、大順橋、自立橋，拆橋馬上提早。「我們很欣賞韓市長，希望他能夠繼續做下去。罷免案不會過關，我們司機都講好了，一定要去投反對票。」

另一位公車司機也表示，以前路面上都會坑坑洞洞，現在改善很多。有看到市長做的努力，而且下雨天，也沒有像之前積水那麼嚴重，都有改善。

有一位計程車運將說，做人的基本，別人做不好，不要批評他，因為個人有個人的因果，他有錯，批評他也沒有用，別人認為韓國瑜錯在去選總統壞了市政，不過他覺得韓並沒有錯，因替人家想就不會有是非，台灣就是政黨和政黨不會互相包容，如果有包容就不會有是非，

「政黨鬥爭，真的影響我們老百姓很多」。比如韓國瑜以前當北農總經理時，因政黨不同意 以致下台，若當時替他想，高雄市長現在肯定是陳其邁。

最後問到一位運將，他直言，事實上，韓國瑜是真的做很多，這是肯定的，但你不能只做兩件事，這本來就是基礎工程，不管是誰做，就得做這個。另外針對罷韓，他說韓國瑜才做1年多，選了半年的總統，「看這疫情...，他會不會被罷掉，誰都不敢講。」

(中時電子報)