因捲入大陸網紅張大奕緋聞風波，大陸電商巨頭阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡18日傳在阿里內網發文稱，就網路傳言帶來的不好影響對公司和同事道歉，並請求公司對自己展開調查。對此，阿里巴巴集團首席人資長（CPO）童文紅18日回應，對於相關傳言，該公司會正式成立工作小組進行調查。

新浪科技報導，蔣凡在內網表達兩個主要觀點，一是因為家人在微博上的言論，和一些不實網路傳言給公司帶來非常不好的影響，深表歉意；二是蔣凡懇請公司對自己展開相關調查。

阿里巴巴集團首席人資長（CPO）童文紅18日在阿里內部論壇回應蔣凡的貼文時表示，蔣凡由於個人家庭問題沒處理好，而嚴重影響公司聲譽，要認真反思，也應該向大家道歉。

香港經濟日報報導，微博用戶「花花董花花」的兩則貼文近日在網路流傳，其在文中點名張大奕，並稱「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了」，有大陸網友指該名微博用戶為蔣凡妻子。不過，兩則貼文已經消失，疑被刪除。

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