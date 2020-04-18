新冠肺炎重挫全球經濟，國民黨立委陳以信今天在臉書表示，國際貨幣基金組織（IMF）預測今年面臨近90年來最嚴重經濟危機，這些都不是危言聳聽，呼籲蔡政府關鍵時刻千萬不要鐵齒，該發現金就發現金，事不宜遲。

陳以信說，新冠肺炎造成全球大封鎖，對於世界各國的經濟衝擊已經開始蔓延。美國第一季經濟萎縮2.4％，第二季恐怕超過四分之一達到26％。2009年金融海嘯時全球經濟停止成長，下跌0.1％。

陳以信表示，但今年全球經濟，預估已要下跌超過3％。國際貨幣基金組織（IMF）指出，這次已是1930年代全球經濟大蕭條後，最嚴重的經濟危機。WTO也預測，今年全球貿易萎縮可能達到三成以上。

陳以信指出，這些都不是危言聳聽，政府一定要小心再小心，濟助人民一定要大方再大方，慷慨再慷慨，這時候不用怕錢給太多，就怕一旦給少了，人民一口氣換不過來，就容易造成悲劇了。

陳以信呼籲蔡政府，再來就是關鍵時刻，千萬不要鐵齒，該發現金就發現金，而且事不宜遲，如果執政黨能呼應廣大人民願望，哪怕身為反對黨立委，也會為此給執政黨拍拍手的。

(中時 )