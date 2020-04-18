企甲聯賽第2輪賽程。（中華足協提供）

華南銀行台灣企業甲級足球聯賽明起4地同步直播，且有鑑於上周首輪大同vs.台電在《YouTube》的網路轉播，觀看人次直逼1萬5，其中有63.5％來自國外IP，中華足協為了服務熱情的外國球迷，也挑選明天下午4時北市大同與紅獅FC之戰，進行中、英文雙語直播服務，讓世界看見台灣。

台灣與白俄羅斯、塔吉克、尼加拉瓜為全球僅有仍能進行足球聯賽的國家，企甲聯賽今年也受到空前關注。大同vs.台電為去年球季封關戰，且攸關王座誰屬，網路轉播的觀看人次不到5000，今年首戰同樣戲碼，觀看人次卻多了1萬，自足協在《YouTube》設立CTFA TV以來，此戰收看人數高居第9名，其餘全是國際賽！

進一步分析用戶IP，台灣觀眾僅占36.5％，國外觀眾超過6成！有趣的是，居次為香港球迷，第3名竟是波蘭的8.2％，接著才是日本的7.5％。在新冠疫情影響下，台灣足球不但受到國際關注，來源也超乎預期，讓雙語轉播更值得一試。

而安排雙語轉播的這場比賽，也充滿著多國元素，尋求4連霸的北市大同不僅有來自土耳其的「台灣女婿」朱恩樂，還有來自宏都拉斯、象牙海岸、布吉納法索及日本的外援，紅獅FC更是標準的多國部隊，不過礙於本屆聯賽有同時上場最多4洋1亞的外援限制，紅獅也登錄了14位北市大好手。

(中時 )