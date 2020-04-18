大陸知名網紅張大奕，近日捲入大陸電商巨頭阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡婚姻。網路瘋傳蔣凡妻子在微博公開嗆張大奕「最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了」。張大奕也迅速成國內網友好奇焦點。

綜合媒體報導，1988年出生的張大奕長相清秀，原為模特兒，曾獲選淘寶素顏大賽第一名，但最大特點是「人美更有頭腦」。張大奕自稱因透過微博互動，發現很多人喜愛她的穿衣風格，問她衣服在那裡買？如何搭配？於是自2014年起展開創業之路。先是網路品牌莉貝琳負責人馮敏找她合作在淘寶網開設「吾歡喜的衣櫥」，之後馮敏再找更多的網紅簽約，並把公司名稱改為「如涵」，進軍美國股市。

張大奕多會做生意？資料顯示，她在淘寶服裝店販售的衣服都是她旗下廠房生產。2016年5月，張大奕在淘寶直播，兩小時帶進2000萬元的成交額，被喻為電商奇蹟。2019年「如涵」在美國股市發行價為12.5美元，張大奕持股15%就賺進1.55億美元。也就在這一年，張大奕還獲選時代雜誌最具影響力的25位網路名人榜。因此，張大奕的故事被稱為「網紅榜

樣」。

不過，近日暱稱為「花花董花花」網友，微博發文「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之」，並Tag張大奕；後「花花董花花」，又寫「誰把我評論關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話」，也再次Tag張大奕。陸網友瘋傳這位「花花董花花」是淘寶兼天貓總裁蔣凡的妻子，在公開嗆張大奕介入婚姻，讓張大奕的形象蒙上陰影。

最新消息則指出，蔣凡今已在阿里內網發文稱，就網路傳言帶來的不好影響對公司和同事道歉，並請求公司對自己展開調查。對此，阿里巴巴集團首席人資長（CPO）童文紅回應，對於相關傳言，該公司會正式成立工作小組進行調查。

張大奕（取自張大奕微博）

張大奕（取自張大奕微博）

蔣凡（本報系資料照片）

(中時電子報)