一張正妹上空被男友環抱對著鏡子自拍的合照竟然有故事，大陸網上流傳過一則親子尷尬的故事。一名爸爸上網看到長得亭亭玉立的女兒，上空被男友托峰的養眼性感自拍，一怒之下找來女兒確認。

露出養眼肉體的性感自拍照，興致高昂的大叔頓時尷尬無語，要女兒帶男友回家。

畫面是一名白皙豐滿的正妹開心與男友鏡子前玩自拍，穿著若隱若現透絲薄內褲的正妹，被上裸的男友從後方深情環抱，男子一手夾住她一絲不掛的上身，雖然刻意擋住，但仍藏不住女主角傲人的雪乳，另一隻手拿著手機對著鏡子自拍。

不過這性感養眼的自拍，某天被女主角爸爸在網上搜尋到，爸爸越看越眼熟，將這張照片貼給女兒看，質問「寶貝，這是不是你？」，讓女兒頓時啞然無語，還一度否認主角是她，不過知女莫過父，這名大叔只淡定對女兒說「帶他回家見我」，女兒就尷尬道歉「老爸對不起」，間接承認與男友親密照流出。

(中時電子報)