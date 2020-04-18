袁詠儀火速闢謠。(取自微博)

香港女星袁詠儀超狂！日前才在微博透露自己完成公民責任，感謝酒店給每位隔離的朋友準備一份畢業禮物，宣布自主健康隔離14天出關。未料她隨即遭網友爆料，表示在愛馬仕（Hermès）遇到袁詠儀，爆料袁詠儀一次買了6個包16件衣服，財力雄厚！

大陸網友昨日在微博爆料自己在愛馬仕門市修包，遇到剛隔離出關的袁詠儀，指袁詠儀一次狂掃6個包16件衣服，真的有錢又愛買包。想不到這則爆料竟意外釣到袁詠儀本尊親自來留言澄清：「沒有、沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子，不要誇張，不然，不能入家門謝謝。」逗得網友哈哈大笑，直呼是怕老公張智霖看到嗎？

據悉，袁詠儀是愛馬仕的狂粉，不管出席重要場合，還是出門接送小孩買菜，身上總是會背著一個愛馬仕包。而張智霖也是對袁詠儀寵愛有加，雖然嘴上要老婆別再買包了，但每到老婆生日，仍會準時送上一個愛馬仕包討歡心，令人羨慕。

(中時電子報)