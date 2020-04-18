許多電視劇改編自經典四大名著《紅樓夢》、《三國演義》、《西遊記》和《水滸傳》，而《水滸傳》裡有各路英雄好漢，其中武松打虎是最常見的橋段之一；在幾十年前科技沒那麽進步，1998年版本的《水滸傳》導演為了拍出好作品，居然真的找來一頭老虎，儘管飾演武松的丁海峰沒有鉅額保險，但他仍敬業地打老虎。

1998年版本的《水滸傳》是在1994年4月開始籌備拍攝，當時攝影器材和道具都沒現代進步，在拍到武松打虎這個橋段時，當初沒有P圖或是後製，所以導演只能找來一頭真老虎；所以電視劇開播時，觀眾看到武松打虎的片段感覺特別逼真，但從沒想過原來是真的老虎。

但最可怕的是，當時劇組僅替飾演武松的丁海峰買了10萬元人民幣(約新台幣42萬元)保險。丁海峰在和老虎打鬥時，因為是真的老虎，所以他也不能打太用力，更不能激怒牠；在拍攝過程中，丁海峰其實臉部有受傷，但他還是堅持敬業拍完整個橋段，相當專業盡責，順利完成這個艱難任務。

(中時電子報)