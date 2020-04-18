基隆「林家鬼屋」夜半驚魂，外牆掉落嚇壞路人。（吳康瑋攝）

基隆市門面有一棟被謠傳為全台十大鬼屋之一的鬼屋「林開郡洋樓」，有近90年歷史，過去因產權未清，導致荒廢久久未有人處理，成為基隆老城市另類地標，但於17日晚間，因外牆龜裂掉落砸到4輛機車，嚇到路過民眾，市府18日晚間已限令屋主限期改善。

市府指出，該老舊建築已影響公共安全，已第一時間在現場即時拉起警戒線，確保周邊用路人車安全。根據文化局調查，林開郡洋樓建築應屬1930年代建築，現存的四、五0年代照片，在運河右岸仍可看見高聳的塔樓獨樹一格，成為旭川出海的歷史地標。

市府指出，愛一路緊鄰旭川運河東岸之縱向街道，與仁二～五路垂直相交，為明治40（1907）年「基隆市區改正」後之街區，街廓內仍保留清代的市街紋理，因為座落位置「林開郡洋樓」成為地方上顯著地標。

縱觀全台鬼屋歷史，基隆鬼屋被譽為全台灣最貴的鬼屋，位於基隆精華地段的三角窗位置，巴洛克式建築的老洋房搭配上屋頂的大榕樹，陰氣十足。

訪問週遭鄰里，不少人對此鬼屋的歷史是敬而遠之，而說起這間鬼屋的故事，從50年代開始講起，在美軍駐台的期間，有位林姓商人開了間名叫美淇的酒吧，一名舞小姐懷了美國大兵的孩子，想要與大兵一起回美國，沒想到被拒絕之餘還被嘲諷，為了報仇，舞小姐放火燒了酒吧，酒吧變成了人間煉獄，當時許多人喪命，自此之後，許多人表示看過舞小姐燒毀的半邊臉與房子內的綠光，靈異傳說不斷。

基隆市文化局指出，數次與林家聯繫，希望林家後代能進行老宅的保存及再利用，但目前該樓仍並不具文化資產身分，故有關涉及建築法第77條規定，都發處請建物所有權人限期改善，並依建築法第91條裁處。

基隆市文化局陳靜萍局長表示已，請同仁跟屋主聯繫，儘速開會找出緊急安全維護的因應措施。並鼓勵林家後人申請文化部正在推動的「私有老建築保存再生計畫」，為老屋再生另尋春天的契機。

(中時 )