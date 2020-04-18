涂善存最近晉升電影男主角，首次於電影<這一刻，想見你>擔綱男一，全劇於馬來西亞拍攝，裡面演員除了涂善存外都是馬來西亞演員，監製王禮霖多年前經由經紀人Vicky介紹與涂善存見面即留下深刻印象，兩年後<這一刻，想見你>開始籌備，劇中主角人物雛型有了，腦中就立刻浮現涂善存的影像，覺得再適合不過，監製也笑稱這部戲角色彷彿就是為涂善存打造的，本色演出就很符合，涂善存直呼自己好幸運正好有符合角色，更能邊演邊學習。

涂善存號稱新一代新馬王子，他之前曾特別受邀飛新加坡為新加坡歌手<插班生>拍攝MV，這次演出的電影是馬來西亞電影，接著上映的電視劇<致2020的我們>是新加坡電視劇，除了在台灣陸續參與拍攝了電影《腿》、《女優摔吧》(預計今年上映)。電視劇也參與了《女力報到》、《靈異街11號》、《天堂的微笑》、《陽光DJ不打烊》。

在電台節目訪問中，主持人toto現場考試涂善存，要他在監製面前好好介紹電影劇情給聽眾，但沒想到一介紹完，立刻被監製補充說明關於電影中音樂部分，涂善存緊張大喊<我錯了>，這部電影裡放入了原創歌曲，也放入不少在馬來西亞很受歡迎的流行歌，像是<對面的女孩看過來>、<用馬來西亞的天氣說愛你>等，音樂的呈現貫穿也讓電影氛圍不同於一般青春片。主持人更加碼提問監製是否滿意涂善存的演出，讓涂善存現場直冒汗，監製說他很珍惜每位新演員的第一次，涂善存也表現得很好，給了他滿分的評價，監製更加碼承諾：我會繼續用你！

對於還有沒有想挑戰的角色，涂善存表示還有好多想演的，想是古裝或是動作戲都很想嘗試，被問到現在很流行的BL劇他是否可以，善存表示有準備也非常OK可以挑戰，更表示若是為了藝術或劇情需要，全裸也願意，讓大家現場驚呼沒包袱，監製也笑說要拿出筆記記著，有機會讓他試試。

監製王禮霖稱讚涂善存是個貼心善良的小孩，大讚他可愛與認真，透露在馬來西亞拍戲時，他為了要減少工作人員照顧他的工作量，自己學習馬來話點餐，曾經有喝到壞掉的牛奶拉了幾天肚子也不說，怕讓工作人員麻煩，王禮霖也鼓勵涂善存要一直保有初心，珍惜每個幫助過你的人，有感恩的心時時刻刻記著，用時間來證明與回饋他們，這些話讓涂善存很感動，也直說要刻在牆上永遠記住。

涂善存經紀人Vicky也為了所有支持涂善存的朋友特別開放名額讓聽眾朋友能與涂善存一起看特映，在現在這樣嚴峻的時刻，做好最嚴謹的防護，不僅量體溫與酒精消毒，更符合規定進行梅花座的安排，為要讓大家安心觀影。活動方式將於節目播出後公佈於<幕前幕後偷偷看>FB粉絲頁。

涂善存新馬邀約不斷，堪稱新一代新馬王子。（POP RADIO 提供）

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