大導演伍迪艾倫（Woody Allen）和女演員米亞法羅曾經交往13年，不過這段情因為伍迪艾倫外遇韓裔養女宋宜後劃下句點；如今，伍迪艾倫和宋宜結婚23年，但仍飽受非議，他在自傳《憑空而來》中反擊，稱亂倫的不只有他，米亞法羅和親生兒子的關係也不正常。

伍迪艾倫表示，米亞法羅和前夫生的兒子弗萊徹有不正常的「親密關係」，他稱2人會像情侶般約會，伍迪更指當兒子羅南法羅出生後，米亞更加無視他的存在，「米亞把羅南據為己有，藏在房間內哺乳他」！伍迪艾倫還披露在羅南11歲前，米亞法羅都和兒子裸睡，伍迪艾倫甚至直接嘲諷，「我不知道人類學家怎麼看，但我想像得到坊間那些傢伙會怎麼說」。

伍迪艾倫默認羅南法羅是巨星法蘭克辛納屈的兒子！（圖／Ｒeuters）

不過伍迪艾倫也默認，羅南法羅其實不是他的親生兒子，「雖然米亞暗示羅南是法蘭克辛納屈的兒子，但我一直把他視為親生兒子一樣，儘管我永遠不知道真相」，他表示，「正如米亞所說，她和法蘭克上床，而且據我所知，她可能紅杏出牆多次」！

伍迪艾倫提到，米亞法羅發現他偷拍宋宜的裸照後，一怒之下分手，他表示照片是2人早期階段所拍攝，「當時我們情慾高漲，彼此握緊的手都分不開」，但只是柏拉圖式的關係，隨後宋宜就讀大學，雙方確認彼此心意成了情侶，結婚至今「依然充滿激情」。

羅南法羅發現伍迪艾倫和宋宜相差35歲的不倫戀後正式決裂！（圖／Ｒeuters）

伍迪艾倫和宋宜發展出相差35歲的不倫戀，羅南法羅也和他決裂，羅南不再稱呼伍迪為父親，反諷刺他是「姊夫」。羅南不僅是催生「Me too運動」、拉下哈維溫斯坦的關鍵記者，還多次打擊伍迪艾倫，甚至帶頭抵制原先發行伍迪艾倫自傳的出版社，讓出版計畫夭折。

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(中時電子報)