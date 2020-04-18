英國數百名士兵駐紮在肯亞的士兵後在經歷6星期的演訓後，在休假期間前往風月場所「鬆一下」卻爆出與患有愛滋病的性工作者「接觸」而且沒有「安全措施」，令人擔憂的是，許多士兵返營後隔天就到醫療中心表示自己可能感染了愛滋或其他性病。

Daily Mail報導，英國數百名駐肯亞的士兵，在沒有使用任何保護措施的情況下，與患有愛滋病的性工作者發生關係，遭到無任何保護措施的情況下，與愛滋病女郎發生關係，讓指揮官大為震怒，立即下令隔離這幾百名士兵，直到回英國診察治療。 軍方更是嚴正斥責士兵「毫無紀律」。

據悉，這批士兵剛剛結束了為期6周的演訓，才獲准休假就有上百名士兵到風月場所尋歡，這些業者在英軍的部隊附近開設了臨時的快活場所，其中還不乏有感染愛滋病性工作者。

報導還表示，這些英軍前一晚快活，第二天就有30多名士兵到營中的醫療中心求助，他們擔心自己沒有安全性為的行為，可能讓自己感染愛滋病毒或其其他傳染病。

(中時電子報)