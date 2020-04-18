世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，日前在記者會指遭台灣惡意攻擊，甚至受到種族歧視，此舉引發台灣民眾不滿，熱心網紅阿滴、設計師聶永真等人更發動募資在《紐約時報》刊登廣告反擊！未料，美國流行樂壇天后Lady Gaga卻公開力挺譚德塞，大讚其是一個超級明星，引發網友熱議。

Lady Gaga、陳奕迅等全球巨星，將在19日凌晨2點與WHO攜手舉行全球慈善演唱會「One World: Together at Home」，並以6小時馬拉松方式接力熱唱募款，為第一線的醫護人員與全球民眾打氣。

不只如此，Lady Gaga還在美國時間17號的一場WHO簡報會議上，公開讚揚譚德塞是一位超級明星，感謝媒體講述這些醫護專業人員的故事，讓外界了解醫療系統資源是多麼地不足。

雖然Lady Gaga這番話明顯是針對美國總統川普而來，因為川普近日才宣布暫停對WHO捐款，以表達對WHO處理疫情手法不滿，但網友仍擔心Lady Gaga恐怕公親變事主，變成繼譚德塞後，下一個網友攻擊對象，「大陸買通LadyGaga了」、「玻璃心崩潰了」、「呼叫1450」、「川普：你真是一個糟糕的LadyGaga」。

(中時電子報)