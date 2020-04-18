文化部長鄭麗君傳出擬參選下屆台北市長，牽動內閣改組與民進黨黨內佈局；雖然鄭麗君多次在台北市長戰役中多次被點名，不過黨內對她評價相當兩極化；黨政人士認為，目前民進黨的假想敵是基層實力堅強的蔣萬安，鄭麗君要選，「叫她先跑基層再說吧」；更有人說，「若要她，為何不找蕭美琴？」

目前檯面下呼聲最高的算是「阿中部長」陳時中，這次新冠肺炎疫情，因為疫情控制得當，身價水漲船高，要他參選台北市長呼聲很高。不過黨內人士認為，陳時中選不選，個人意願最重要，

黨內人士指出，台北市想選的人多的是，還有不少資深議員、立委在排隊，「我就覺得徐國勇很好啊，議員、立委、行政院發言人到部長，資歷很完整啊！」「 鄭麗君要先跑基層，這種用講的都沒效。」

撇開可能直攻總統大位的桃園市長鄭文燦，台北市除了「黑馬」，還有任期即將屆滿的基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等，而交通部長林佳龍除了總統大位，選台北市長也是活棋。

黨政人士表示，台北市雖然比較特殊，但「基層走動」、市民怎麼想還是比較重要，派系意見反而沒那麼重要，台北市長柯文哲2014年第一次參選時，民進黨初選也有很多大咖角逐，「柯文哲別看他那樣，基層可是走得很勤。」

有黨內人士則說，目前還有一種聲音，把國民黨的蔣萬安送進台北市政府，留下來的立委缺，吳怡農就有機會了。

對於鄭麗君外界形象不錯，有黨籍立委聽到馬上說，「那蕭美琴也很好啊，為何不找她？」

(中時 )