蔣中正是中華民國及中國國民黨歷史上的重要領導者之一，不過關於他的名字，其實就有一段很特別的故事。蔣中正，自介石，在近代史上，還有一個人叫「介石」大人物，他叫做謝介石，被評為「最特殊的大漢奸」，他生於台灣，學於日本，活於偽滿，死於大陸。

跟老蔣一樣，介石也是他的字，本名叫「謝海」，但都以字行世。最有意思的是，蔣介石生於大陸，死在台灣，而謝介石正好相反，生於台灣，死在大陸。

謝介石1878年生於台灣新竹，當時台灣還沒建省（1885）還是福建省管轄，1895年，因《馬關條約》，台灣被割讓給日本後，18歲的謝介石只好開始苦學日語。沒想到日語ㄧ學就說得挺溜，甚至還擔任伊藤博文到台灣時的翻譯，為此深得賞識，也為他日後成為一大漢奸鋪路。

輾轉之下，謝介石前後去了日本明治大學學習法律，畢業後回到中國，在天津替帥張勛做事。由於張勛是鐵桿保皇派，讓跟身邊的謝介石，終於認識了溥儀。謝介石覺得這是一條發財的路，從此就一直跟著溥儀，不離不棄。

溥儀終究沒虧待他，1932年偽滿洲國成立後，謝介石被任命為偽滿第一任外長。直到溥儀成為日本人的傀儡，謝介石和日本人關係好得不得了。更在1935年，謝介石代表偽滿皇帝溥儀去台灣參加博覽會，簡直是衣錦還鄉。

這次，謝介石回台主要目的，就是為日本人服務，給台灣人灌輸漢奸思想。當時日本計劃把一些有用的台灣人調到東北，以壯大偽滿，但台灣和東北相隔甚遠，台人對東北不了解，此時，作為台灣人在東北（偽滿）最大的官，謝介石就成了一個活廣告。

果然，看到謝介石在偽滿混得風生水起，很多台灣人動了心，飄洋過海去了東北。謝介石也盡心盡力招待來偽滿發財的台灣老鄉，他成立了一個台灣同鄉會，款待那些前來東北的台灣人。他還特地在府上搞起了流水席，讓身在異鄉的台人感受到家的溫暖。

謝介石的賣力表現，大獲日人青睞，1935年，謝介石出任偽滿駐日本全權大使。同年9月27日，謝介石再次回到台灣，為吹捧日本佔領台灣40年的「巨大成就」，消除台灣人對日本的反抗情緒。日本安排謝介石在島內到處演講，報紙上、電台上，鋪天蓋地全是謝介石唾沫橫飛地吹捧日本的好，只能說是相當無恥。

雖然謝介石終於成為了名符其實的漢奸，但在日本人眼裡，謝介石仍只是他們的走狗而已。1937年，謝介石嚐到失寵的滋味，被降為偽國營事業的董事長，在偽滿洲國的地位大大降低。不過，也正因為如此，日本戰敗後，大量投日漢奸遭到處決，謝介石卻倖免，一直被關在北平的監獄裡。

到了1949年，待在苦牢裡的謝介石命運又出現轉機，有人證實他的兒子謝津生跟地下黨有聯絡，將功抵過，讓他重獲新生。從此之後，謝介石便低調地再瀋陽過活。1954年一代漢奸謝介石去世，享壽76歲。

(中時電子報)