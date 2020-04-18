海軍敦睦艦隊有3名實習生確診新冠肺炎，700多名官兵緊急召回檢疫，並在營區隔離。國民黨團晚間發新聞稿表示，國防部遲至昨天才拍板國軍人員每天一片口罩，質疑日前稱無人感染的海軍，是否刻意隱瞞疫情或資訊傳遞過程出現破口，要求國軍與行政院盡速向外界釋疑。

國民黨團表示，今天疫情指揮中心公佈國軍敦睦艦隊有3名官兵染疫，對於國軍袍澤在疫情發展過程中因任務特殊、集中生活在高群聚場域、具高感染風險。

國民黨團說，在美、法軍艦傳出官兵群聚感染之際，黨團已提醒國軍及行政院須超前部署，應充足供應國軍人員口罩數量，「但此次疫情曝發顯示行政院並未重視國軍人員的實際需求，且遲至昨天才決定國軍人員每天一片口罩，是否事先知情此疫情，國軍及疫情指揮中心應對外明確說明」。

國民黨團指出，蔡政府在此次抗疫期間對外宣傳相關作為皆以「超前部署」自誇，但面對國軍口罩防疫需求不足，卻拿1千萬個口罩援外，讓國軍出現防疫破口。

國民黨團質疑，此次相關案例在4月初即出現症況，為何海軍4月15日在立法院外交國防委員會備詢時表示無人感染，其間是否有人想隱瞞疫情或資訊傳遞過程出現破口？

國民黨團說，國軍及行政院必須儘速澄清外界質疑。若有人刻意隱瞞疫情，相關主管機關應立即進行調查，避免相關狀況再次發生。

國民黨團強調，國軍袍澤平時犧牲自由及家庭生活保家衛國，在此疫情嚴峻之際，政府應多用份心儘速補實國軍弟兄防疫所需用品，才能確保國軍人員健康無虞，並確保國防戰力，才是國家之幸，人民之福。

(中時 )