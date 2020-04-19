出生電影世家的「一代女王」馮寶寶，算是含著金湯匙長大，但她的人生在發光發熱同時，卻也充滿坎坷悲情。天才童星馮寶寶演藝成績亮麗，情感路歹命，爭奪孩子撫養權不成，還被逼認精神病，經歷兩段婚姻，如今淒涼孤身一人。

童星出身的馮寶寶，被認為視圈內的傳奇人物。(中時資料照片)

天才童星加最美武則天 馮寶寶卻命運坎坷

馮寶寶是在馬來西亞出生，祖籍廣東，成名在香港，媽媽是女星陳惠瑜，爸爸是知名導演馮峰，連叔父都是被封為「壞蛋專業戶」的馮敬文。馮寶寶才2歲半就演戲，最愛她的叔公馮炳看出她的演藝天賦並栽培，3歲她就客串電影，5歲就演出犯罪電影《毒丈夫》，也是她第一個正式角色，以童星身分真正出道，隔年又演出驚悚片《雨夜驚魂》，可愛樣貌與生動的表現，被眾人讚為「天才童星」。

馮寶寶加入爸爸馮峰的「寶峰製片公司」，拍片邀約不斷，是自家公司的招牌藝人，她一生共拍了200多部戲，其中150部，都是在她童年時期所拍，60年代後半是她童星全盛時期，小小年紀已能賺錢養家，7歲起開始繳所得稅，10歲片酬達數十萬港幣，當年馮寶寶的片酬就能買下半條街，是華人圈身價數一數二的明星。

這麼早就在演藝圈闖出好成績，也讓馮寶寶付出不小的代價，她犧牲無憂無慮的童年，更因為忙著拍戲無法上學，只能請家教老師貼身跟著，趁空檔教她讀書寫字，也沒有同齡朋友一起長大，更慘的是捧她當明星的爸爸馮峰視賭如命，把女兒片酬賭個精光，父母感情失和離婚，更為了她的撫養權開戰，但不是因為愛，而是把馮寶寶當成搖錢樹，這也讓她因此嚴重抑鬱。

爸爸愛賭賣女兒 馮寶寶身心崩潰進療養院

馮寶寶16歲當紅之際，突然自螢光幕前消失，原來是媽媽告訴她，那個將她片酬花得一毛不剩的爸爸只是她的養父，且相傳馮峰缺錢，要以10萬美金代價為她訂下賣身契，讓馮寶寶身心崩潰住進了精神病院，因無法接受這事實，遠離香港這傷心地，赴英國讀書，也邂逅了第一任丈夫「金融才子」招再強。

渴望擁有正常家庭幸福的馮寶寶，婚後生了2子，但想要的幸福卻沒得到，先生惡行不斷，她只能離婚求去，招再強還逼她簽離婚協議書時，承認自己患有精神疾病，並以強硬手段取得2個兒子的撫養權。

離婚後孑然一身的馮寶寶，再度心碎回到香港，一個天才童星尋求復出，肯定被放大檢視，足見這多需要勇氣，還好當年30歲的馮寶寶，外貌已出脫成令人驚豔的美麗女星，1984年開始，她陸續出演了武則天、楊貴妃、西施與孟姜女等「古裝4美」，可謂演遍古典女神，她的演出至今仍是經典之作，也為她開啟演員生涯第二巔峰。

馮寶寶長大後模樣仍美艷，演出「古裝4美」蔚為經典。(中時資料照片)

傳奇女神再嫁又離 孤單一人過晚年

成功由天才童星蛻變為傳奇女神的馮寶寶，1999年第二次踏入婚姻，嫁給馬來西亞知名建築師翁兆泉，婚後淡出演藝圈，外界以為她找到真愛、跟丈夫過著幸福生活時，沒相到馮寶寶2014年提出了離婚，事後她道出原委，竟跟前夫有關，原來是前夫招在強將兒子帶到馬來西亞生活，她不願離孩子太遠，跟到馬來西亞，但當時該國還不接受投資移民，為能長久居住當地，馮寶寶答應和認識不久的翁兆泉結婚。

12年過去，兒子成年獨立，有了自己的人生，馮寶寶回頭才驚覺自己的生活有多空虛，坦言跟第二任丈夫之間沒有愛情，這樣的婚姻如同死去，因此決定離婚，之後馮寶寶一直保持單身，雖然近年身體健康多有問題，但至少她在上半生還完父親的債、下半生還兒女債後，靈魂終於自由，為自己而活。

(中時電子報)