新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，以鼓勵玩家走出家門而走紅的手遊《Pokémon GO》，也持續修改活動規則，並且持續推出不少新功能以及全新的活動，讓玩家「宅在家」也可以輕鬆抓寶！官方宣布 4 月 19 日將要首度舉行「薰香日」，善用此道具就可以在活動期間內每小時抓到不一樣寶可夢，絕對是前所未見的體驗！訓練家們不要錯過啦！

「薰香日」活動首度登場

《Pokémon GO》官方部落格宣布，台灣時間2020年4月19日（星期天）11:00～17:00，將首度舉辦「薰香日」活動。活動時間內，薰香會在特定時間區段中吸引特定屬性的寶可夢。而不論是哪個時間區段，所有薰香都會吸引尾立出現。如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色尾立喔！如果你缺乏薰香也不要緊，官方還在商店中上架了內含3個薰香的活動限定禮盒，只需要1寶可幣就可購買。

薰香日活動中(4月19日 11:00～17:00)，每個小時吸引到的寶可夢屬性都不一樣，官方公布的內容如下：

(1)11:00～12:00：瑪瑙水母、蚊香蝌蚪和海豹球等水屬性寶可夢將會被薰香誘出來！如果你超級幸運，說不定還有機會遇見珍珠貝喔！

(2)12:00～13:00：小火馬、卡蒂狗和戴魯比等火屬性寶可夢將會被薰香誘出來！如果你超級幸運，說不定燭光靈還有機會閃亮登場喔！

(3)13:00～14:00：走路草、毒薔薇和觸手百合等草屬性寶可夢將會被薰香誘出來！如果你超級幸運，說不定種子鐵球還有機會落在你身邊喔！

(4)14:00～15:00：天秤偶、呆呆獸和銅鏡怪等超能力屬性寶可夢將會被薰香誘出來。如果你超級幸運，說不定哥德寶寶還會來拜訪你喔！

(5)15:00～16:00：鉗尾蠍、芭瓢蟲和綠毛蟲等蟲屬性寶可夢將會被薰香誘出來！如果你超級幸運，說不定電電蟲還會霹靂登場喔！

(3)16:00～17:00：沙河馬、烏波和泥泥鰍等地面屬性寶可夢將會被薰香誘出來。如果你夠幸運的話，螺釘地鼠也有可能會露面喔！

全新的 1 寶可幣禮盒登場

由於疫情緣故，《Pokémon GO》將會每周提供一個超值禮盒，供玩家以 1 寶可幣來兌換。繼30個薰香、100個精靈球、50個超級球、 20 個超級球以及 15 個鳳梨果的禮盒之後，最新提供的禮盒是「30個精靈球、20個超級球、15個蔓莓果、20個鳳梨果」。4 月 20 日以前玩家可以把握時間在「商店」中兌換，一個帳號只能兌換一次。

⭐ Poké Balls × 30

⭐ Great Balls × 20

⭐ Razz Berries × 15

⭐ Pinap Berries × 20

You can access the above bundle from now until Monday, April 20, 2020, at 1:00 p.m. PDT (GMT −7). pic.twitter.com/tC683QQrkt — Pokémon GO (@PokemonGoApp) April 13, 2020

一個人也能樂享 《Pokémon GO》的樂趣

為避免使用者與其他用戶群聚，《Pokémon GO》宣布了以下調整措施：()只要使用「遠距團體戰入場券」，就可以參加遠距團體戰。(2)即使不拜訪寶可補給站,每天也可以領取1個田野調查課題。(3)包包裡的禮物數量減少時，夥伴將會去附近的寶可補給站為你尋找禮物。(4)強化寶可夢時可選擇要使用的糖果及星星沙子數量，將CP調整至特定的數值。(5)一次可使用多個星星碎片、幸運蛋、薫香,延長效果持續時間。而除此之外，官方也改善了對戰畫面的設計及相關效能，玩家可以留心注意唷！

(中時電子報)