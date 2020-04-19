近日有關「國標舞女王」劉真病逝新聞，國內各家媒體幾乎都進行了大篇幅的報導，在眾多談論話題中，最引人關切的莫過於劉真醫療費用傳出超過新台幣千萬元卻礙於沒有「健保」，該如何支付？針對這個疑問，衛福部健保署做出了回應：「99.99％國人都有健保，但是仍有某些健保不給付的醫療項目需要自費。」

那麼，關鍵重點來了，就劉真的醫療費用來說，一般的微創手術雖然有健保給付，還是需要自行負擔一部分的錢，如果是透過達文西機器手臂輔助來進行手術和治療則要全部自費，手術費用動輒20、30萬元不等，再加上裝置葉克膜、心室輔助器等林林總總所費不貲的醫療品項花費，無怪乎會有要花上千萬元的驚人統計！

面對這麼龐大的醫療費用，可想而知痛失另一半、深深沉浸在悲傷情緒中的辛龍，其肩上的擔子有多麼重！本周小花平台基於個人保險保障觀點，帶領讀者一起了解，對於辛龍來說，哪些保險可以適時幫上忙？另一方面，與此同時，正是新冠狀病毒疫情延燒之際，為了搶救急速下墜的經濟，以下聽聽小花平台保險顧問的建議。

「實支實付」利於轉嫁高昂醫療費用

連日來有關「國標舞女王」劉真病逝的新聞，包括：辛龍不捨放手、柯文哲探視勸退直到「撕心裂肺」流淚吻別……，讓人看了也跟著感傷起來；據報導，劉真因為心臟問題進行主動脈瓣膜置換手術，一度裝上葉克膜搶救、病勢危急，之後換裝心室輔助器等待換心，最終仍等不到適合的心臟便撒手人寰，享年44歲。

針對外界傳出劉真沒有健保一事，辛龍經紀人吳宗憲日前出面回應表示，劉真是中華民國的國民自然就有勞健保，只是到了治療後期的部分自費項目，健保不會給付。說到底，劉真的醫療費用主要還是要靠健保費支出，其他的商業保險除了留給家人的壽險身故保險金外，如果有投保住院醫療險，可以選擇「實支實付」或是「住院日額」2擇1給付，依照醫療單據「在限額內實支實付」或是依照住院天數X日額保險金來理賠。

小花平台保險顧問進一步說明，如果住院天數不長且手術費或是醫療雜費較高，就比較適合「實支實付」；相對來說，如果住院天數較長加上醫療雜費不高，同時希望能涵蓋看護成本，則較適合「住院日額」。不過，當面對無法預知的未來，必須提前做出選擇時，整體評估下來，「實支實付」更利於轉嫁負擔不起的高昂醫療費用。

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(中時電子報)