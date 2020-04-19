根據瑞士再保險公司最新一期《Sigma Research》報告顯示，台灣壽險滲透度已連續第12年蟬聯全球第一，如果與產險合計的保險滲透度也是連續第2年蟬聯全球首位，近年台灣人愛買保險的程度，稱冠全球，已是世界知名，這本是一樁美事，只是很可惜的，國人投保觀念普遍認知不足，儘管平均每人投保張數不少且認為自己「已獲得足夠保障」佔絕大多數，卻被說保障不夠、花錢在保心酸的……，這是為什麼？其實關鍵在於國人對於風險概念不足，在投資理財上也存在許多錯誤觀念，正如同保發中心董事長桂先農曾經說過：「我國保險業國際化的程度，還必須多加油……」，市面上的保險商品琳瑯滿目，卻跟不上國際保險市場的腳步，就在去（108）年年底前，金管會出手整頓儲蓄險比重，期能將民眾的投保觀念拉回保險的「保障」初衷。

保障夠不夠，不能光看保費數字……

到底台灣人有多麼愛買保險？據統計指出，平均每人手中持有3.3張保單，超過其他亞洲國家平均的2.2張，也超過全球平均的2.3張；尤其值得注意的是，台灣在世界各國總保費收入排行榜排名第10位，相較於其他位列前茅的歐美及亞洲國家，台灣以2,300萬人口數有此成績已屬不易，從個人保費支出占有極高比例，顯示出國人非常熱中買保險，國內保險市場也相對成熟。

根據保發中心最新統計指出，台灣平均每人每年花新台幣15萬元買保險，身故後每人平均死亡給付僅有56萬元，無怪乎會說花了一堆錢買保單卻是在買「心酸」的……，其中的癥結點在於許多民眾偏愛投保「儲蓄比重高、保障成分低」的儲蓄險保單，確實會因此拉低個人壽險死亡給付，也才有金管會出手嚴管高利儲蓄險保單，並提早預告了儲蓄險保單自今（109）年起確定要漲價了。

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國內保險市場國際化程度「還必須多加油！」

除了「愛買保險卻買不夠保障」顯示國人對於風險概念的不足外，在投資理財上也存在許多錯誤的觀念，舉例來說，有人就認為買了保險，如果沒有申請到理賠，先前所繳交的保費可以退還，還有另一個值得注意的地方，許多人為了買車、買房或是自行創業向銀行貸款借錢，在忙著還款的同時，也不時擔心著萬一出了意外或是生了重病無法如期還款，該怎麼辦？

(中時電子報)