這場疫情，改變了很多企業的命運，包含一對等待救援的台灣口罩機師兄弟檔。

畫面轉到一座位於新北市五股山區、占地廣達三百多坪閒置老工廠。

這裡，你應該在電視上看過，為了緊急生產更多口罩，台灣組成國家隊，讓34家工具機企業志工進場救援，但你可能不知道，他們救援的對象──這座臨時工廠的主人，是長宏，台灣內銷口罩機第一大廠。

台灣，有兩大口罩機工廠，一是長宏，一是權和。長宏專精做台灣內銷口罩機，市占率7成，權和則是3M高階口罩產線最主要的口罩機供應商。

長年被中國低價搶單

它們年營收僅億元，獲利低

他們是師出同一家土城口罩機廠的師兄弟，在1999年後先後創業。2009年，H1N1疫情爆發，一年內爆出多達50家的中國新業者進場，用台灣售價的一半低價搶單，這一衝擊，讓台灣原本還有兩位數的口罩機廠，衰退到只剩這對師兄弟，其餘大多轉型，不再視口罩機為主業，中國也取代台灣成為全球最大的口罩機製造國。

原本，兩家公司產能每月只有6台機器，但這次疫情，經濟部下單要兩家公司生產大量口罩機，在眾人救援下，它們從月產能6台，成長到40天拚出92台，增幅達十多倍，讓台灣口罩日產能衝上1600萬片，成為全球僅次於中國的第二大口罩生產國。

現在，階段性任務完成，原本以為這個老工廠將恢復平靜，但它們仍在高速轉動，因為從台灣鞋業大廠──寶成，到美國3M與福特汽車，甚至加拿大駐台辦事處，全球二十多國，全都找上門找它們救援。

4月10日，當商周穿越一條陰暗巷弄，抵達這座手機訊號歸零、無法對外聯絡的鐵皮工廠時，這裡依舊燈火通明。長宏董事長呂清林正忙進忙出的指揮員工……。

有意思的是，論工業製造能耐，美、日、德等大國實力更勝台灣一籌；論產能資源，中國近期暴增逾兩千條口罩機新產線，台灣這兩家年營收僅約一億元的小廠憑什麼全球竄紅？

「當初（口罩）沒那麼大需求，這是突然爆量，就看誰有能力誰就先滿足需求，那就是台灣跟中國。」口罩國家隊總指揮、精密機械研究發展中心總經理賴永祥說。

新北市鶯歌口罩機大廠權和董事長蕭鴻彬，現在也天天加班趕出貨，還必須在官網上，用紅字提醒顧客「請確保您具有熔噴布來源，並具有處理機器的技術」，來舒緩應接不暇的洽詢電話量。

「現在是一個月要拚出過去一整年的量，推估今年口罩機業績成長至少四、五倍以上。」蕭鴻彬說。

原來，口罩機需求本就有隨疫情暴起暴落的特性，由於結構簡單，進入門檻低，早在20年前，澳洲因亞洲生產成本便宜一半而退出市場，日、韓兩大亞洲強國雖仍有生產，但主要是應急用，並非主打。眾人退出下，台灣，就變成全球口罩機最主要的生產國。

接3M高階訂單打穩利基

用雙倍出貨時間，磨高標準

這對師兄弟是如何在這個看似無獲利的市場，生存至今？

原來，他們當年一創業，就靠往高處爬來避免被洪水淹死，方法就是接受全球口罩業龍頭3M的高階訂單挑戰。

呂清林、蕭鴻彬當年開始創業，就先後成為3M的設備供應商。但跟3M做生意真難！

兩人回憶，以前，大家覺得做口罩只是3塊布用超音波焊接起來就好，但是幫3M做產品，尤其是高階的N95口罩，處處講究。例如，空氣從外經過口罩到進入呼吸道的壓差，必須低到150帕（Pa）；幫它生產的機器設計，只允許一個小洞伸手進去調設備，以避免工人受傷；甚至是口罩警語字體大小與用詞，3M全部都有意見，「別人下單最多兩個月就能出貨，它們的訂單沒4個月沒辦法出貨。」蕭鴻彬說。

3M多如牛毛的要求，阻擋了中國紅色供應鏈進入，卻成了這對師兄弟存活的利基，他們願意耐住性子跟3M磨合，之後，長宏才能獨霸台灣7成口罩機市場，當政府要擴產口罩機時，考量台灣下游口罩廠的使用習慣，因此將最大宗的訂單量下給它。

至於權和，專攻海外訂單後，還拿下包含美國金百利等國際口罩大廠訂單，連紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前在臉書播放的口罩生產影片中的設備，都是出自它之手。

只是，台灣再強，口罩機月產能，仍會受限於超音波陶瓷片等關鍵零組件生產不及，單月頂多拚出50台，遠遠追不上中國近日新開出逾兩千條的生產線，為何仍受國際青睞？

多位口罩國家隊成員分析指出，現在是搶救人命的緊急時刻，趕製的醫療物資最基本要能用，尤其中國近期賣給各國的口罩，竟還被發現殘留蒼蠅屍體，品質大打折扣之外，包含熔噴布單月價格暴漲逾13倍、口罩機一台賣價漲逾3倍，各種炒作醫療物資的行徑，更讓各國政府是望而卻步，讓台灣製口罩機更受歡迎。

此外，各先進國家的口罩增產計畫也遇到不同阻礙。

品質、價格、原料都穩定

台製口罩機價值顯現受歡迎

澳洲有一定存量的口罩機，但缺乏紡織、石化等原料生產能力，必須拿酒精跟台灣換取熔噴布的原料應急才行；至於德國、義大利，雖然工業技術領先，但國內口罩產業已經斷鏈，英雄無用武之地。

最令人婉惜的是日本，趕工搶製的「安倍口罩」，竟因為是布口罩，能發揮的病毒隔絕效果受到質疑，必須趕快改變生產策略。

這對師兄弟，現在被全世界看到，但他們自己的收穫，還不僅於此。

從2月10日到4月14日，這65天內，兩家公司也產生質變。

呂清林說，過去，客戶若下出超乎他能力的訂單，他就會清楚告訴客戶自己的極限在哪，做不到也沒辦法。

但這次國家隊無償派志工協助增產，帶他從不知道怎麼達成的「大問號」，到超前達標寫下振奮人心的「驚嘆號」，見證到只要願意找方法、找資源，什麼都可能。現在這是救命的生意，團隊都有一種責任感，使命必達的企業文化正在快速形成。

「這是在幫助大家，而且一定要幫上忙，把任務完成，以前在公司是100％投入，在這裡變200％投入。」呂清林說。

至於權和，過去他們生產、組裝，大多靠老師傅的經驗，但現在權和廠長高大偉說，因工具機大廠永進、程泰、亞崴與工研院組成的救援團隊協助，有新測量製具確認每個安裝步驟的準確度，還有圖文並茂的組裝說明書，能幫助新工人進入狀況，讓整體生產流程減少至少1成的人力浪費，但生產效率還能提升1成。

「我們學會做一些新製程、減少人力的方法，做事可以比較簡單。」高大偉說。

現在，呂清林與蕭鴻彬又聘用鄰近機械業的閒置人力協助趕工，希望降低台灣無薪假的人數，從被救援變成救援的人，打破過去封閉的產業習性。

我們問：這場疫情過後呢？他們怎麼看自己的未來？

這對口罩機師兄弟推測，疫情過後，各國對口罩產業的重視度會提高，訂單量仍可能會比過往擴大5成，但這之後，市場競爭者會更多，需求卻終將再次萎縮，因此淘汰賽也會比過去更嚴峻。未來，他們計畫將獲利投入其他更長銷型的不織布產品線，藉此降低未來口罩機訂單萎縮的衝擊。

不過，他們會更勇敢面對新挑戰，畢竟這場疫情教會了他們：任何事，沒有不可能，只要大家願意一起找方法。

《商業周刊》第1692期

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(中時電子報)