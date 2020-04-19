上臉書、Instagram分享生活日常，已是全球大眾生活不可分的一部分，透過Twitter、Youtube發表言論，更是年輕人與世界脈動接軌的日常，甚至，今年來爆發的新冠肺炎疫情，迫使全球民眾居家辦公、遠距教學、在家娛樂，在在催化Google Cloud、Dropbox等各項雲端服務需求高速成長，全球資料中心ＩＰ流量因而往上直竄，催促全球超大型資料中心加速建置，伺服器產業已成為今年不可錯過的明星投資產業。

「今年伺服器產業本就是大好年，即便沒有疫情，也是明星產業，而因為新冠肺炎疫情衝擊，遠距上班、遠距教學的需求大增，全球資料中心ＩＰ流量都很大，更需要大型資料中心的建置，這個行業將一路好到明年！」野村投信國內股票投資部主管姚郁如在全球股災後分析台股投資趨勢說，不管全球會因為疫情封到六月或是九月，但人類的生活將因為新冠肺炎疫情而被改變，不僅居家上班（Work From Home）的流量需求很大，居家追劇、線上遊戲的流量也大增，勢必驅動資料中心、伺服器產業持續高速成長。

雲端業者今年資本支出創新高

除了各種已貼近民眾的雲端運用服務外，包括ＡＩ、區塊鏈、物聯網、大數據等新興企業運用需求，已在過去幾年推升了全球大型資料中心的建置，未來企業端的需求更將與日俱增，根據Cisco的預估，自二○一六～二一年，全球資料中心流量的複合成長率將達二五％，全球超大型資料中心數量建置則將在二○二一年達到六二八座，創下歷史新高，同期間複合成長率達十三％。

過去幾年全球大型資料中心數量雖已因應大量需求快速建置，仍追趕不上全球使用者及企業端對雲端需求的速度，為因應龐大需求的提升，全球雲端業者必須持續擴建新的資料中心。據統計，今年全年，包括亞馬遜、臉書、谷歌、微軟、陸廠浪潮…等八大雲端業者合計的資本支出將再創下歷史新高，並突破一千億美元以上的水準，伺服器資料中心加緊建置的速度，沒有因為疫情而下修。

業者指出，從全球伺服器過往的出貨量觀察，雖會受到庫存周期調整的影響，但每年成長的趨勢不變，在疫情發生以前，廠商對於上半年的展望就偏向樂觀，疫情雖會導致出貨往後遞延，但雲端的需求不會消失，反而因為企業端的需求成長而持續增加。

英特爾推新平台催化換機潮

除了需求面的有利因素外，資料中心伺服器每年的出貨量，也跟英特爾及AMD的平台推出有很大的關係，一般而言，英特爾平均二到三年會推平台換代，只要英特爾及AMD推新平台換代，效能就會跟著提升，伺服器也會出現一波換機潮。

全球伺服器晶片市占逾九成的英特爾，不管是在最早的Grantley推出之後，或是二○一七年下半年發表的Purley平台，都引爆一波換機潮。隨著英特爾Purley平台的滲透率已達九成，下半年英特爾已表定將推出Whitley平台，明年也計畫將推出Eagle Stream平台，一般認為，英特爾的Whitley平台很可能是過度平台，但不管如何，英特爾已時隔太久沒推新平台，不管是Whitley還是明年將推出的Eagle Stream，都會複製二○一七年的大換機潮。

全球伺服器市場不僅有英特爾新平台將推出助攻，AMD近年也在伺服器領域急起直追，自一七年下半年發表EPYC1平台切入伺服器市場後，AMD市占率已逐步提升到去年第四季的四．五％，去年下半年EPYC2推出後，由於ＣＰ值還不錯，包括Google、微軟Azure、亞馬遜AWS、百度、騰訊、Dropbox等資料中心客戶，都有陸續導入的案例，兩大半導體處理器廠都卯足力道往伺服器領域搶生意，市場不火熱也難。

今年對於伺服器產業來說，本就是二○一九年庫存調整後的出貨量反彈年，產業基本面本就偏向樂觀，明年則將迎來平台的換代，更將迎來三到四年才有一次的換機爆發期，伺服器族群一路熱到明年將相當可期，營收占比高、受惠程度較高的供應鏈廠家，不僅股價將相對有支撐，只要逢拉回都會是長線介入投資的時機。

規格升級創造零組件大商機

值得一提的是，不少台廠在這波資料中心及伺服器硬體建置的浪潮中，擁有舉足輕重的高市占優勢，實力不容忽視。像信驊在伺服器遠端管理晶片（ＢＭＣ）全球市占率達六成以上；嘉澤在CPU Socket與鴻海及泰科電子三分天下，在記憶體插槽市場也瓜分近半的市占率；再到健策獨家拿下AMD伺服器的均熱板訂單，現在也已開始出貨英特爾，健策通吃伺服器均熱板市場，未來業績成長也自然具想像空間。

雖然以出貨量來看，相較於去年，今年全球終端伺服器的出貨僅有五到十％的成長，明年新平台推出後，全球伺服器的出貨量也可能僅有高個位數到一成左右的成長，但對於零組件廠來說，每次新平台換代推出，隨著規格的改變，零組件的銷售單價都以三、四成的幅度提升，對於營收及毛利率的貢獻，都有很大的躍進空間。

道理很簡單，舉例來說，為了因應傳輸速度的提升，包括平台必須支援更高等級PCIe以及更多核心架構，把主機板扣在晶片上的伺服器CPU Socket，面積及針腳數都必須進行規格提升，因為Socket是貼著晶片的，對於平整度的要求很高，不能出現任何機械故障，而為了加速傳輸速度，針腳就會用得愈多，這對應的就是，零組件廠的產品品質信賴度要求極高，而能搶到相對寡占商機的廠商，就會是大贏家。

高市占台廠搭上順風車

英特爾下半年將推出的Whitley平台，不僅金屬扣件將大改款，Socket的針腳數也從三六四七提升到四一八九隻，至於明年將推出的Eagle Stream，供應鏈也傳出，整組Socket將大改款，不僅Socket面積變大、針腳數提升，且針腳數更為密集、製造精密度也大為提高。

再者，為了因應更高頻寬、更低功耗，並讓資料中心得到效能提升的同時也降低營運費用，新一代記憶體標準將自今年第四季起開始商用，美光在今年ＣＥＳ展出的DDR 5 RDIMM，相較於DDR4將增加八五％的效能，除了記憶體廠將受惠外，記憶體插槽也將迎來規格升級，能打進供應鏈的零組件廠家，商機也無可限量，除了鴻海及嘉澤外，優群有望擠進前段供應商，長線爆發力也可期。

至於大家所熟知的伺服器大廠如緯穎及廣達，隨著全球伺服器市場從過往Dell及HP等品牌廠主導的情況，開始逐步走到公有雲，雲端公司開始大量蓋資料中心並加速白牌伺服器的市占成長，這個趨勢對主要客戶為雲端業者的廠商來說，仍是相當有利的趨勢。

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(中時電子報)