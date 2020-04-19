新冠病毒肆虐全美，迫使42個州都下達禁足令，讓95%的美國人口處於半封鎖狀態。雖然美官方文件指出居家防疫時間不宜輕易鬆綁，但包括共和黨與民主黨執政內的數州民眾開始「坐不住」，認為禁足時間太長，近日甚至出現上街抗議，媒體分析指出這除了與愈來愈多人關注防疫與拚經濟之間的平衡之外，也與川普在推特一旁「搧風點火」有關。

新冠病毒肆虐全美，迫使42個州都下達禁足令，不過已有數州民眾「坐不住」，上街抗議禁足時間太長，要求政府讓民眾正常上班，而強烈支持全美重啟經濟的總統川普也在推特上搧風點火。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，密西根、俄亥俄州、肯塔基州、明尼蘇達州、北卡羅納州以及猶他州已經在近日內出現抗議居家防疫令的聲浪。雖然密西根州州長惠特默（Gretchen Esther Whitmer）已將禁足令延長至4月30日，一名住在當地、替福特汽車工作的抗議民眾無視規定，表示「我知道防疫很重要，但為此我們暫停生活太多」。

另外，明尼蘇達州16日也在州政府大樓前抗議居家禁足令，該州要求命令必須延長至5月3日。一名抗議活動發言人表示，明尼蘇達州苦受於財政困難與經濟蕭條，他們相信可以在對抗疫情期間，讓他們恢復正常上班生活。

全美數州已按耐不住，剛好與一再要求要讓全球經濟復工的川普不謀而合，他也一再網路上鼓舞抗議復工，在推特上寫著「解放明尼蘇達州！解放密西根州！」、「拯救你們偉大的（美國憲法）第二修正案，它遭受圍攻！」。

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

不過據美國國土安全部與衛生及公共服務部的文件顯示，居家防疫如實施30天就鬆綁，全美新冠肺炎感染人數將在夏季飆升，恐奪走20萬條人命，死亡人數只比毫無防疫作為少10萬人。

《紐約時報》分析，美國各州出現抗議活動要求放寬管制，令人想起茶黨（Tea Party）運動初期情況，當時怒氣沖沖的抗議群眾曾闖入民主黨籍國會議員在市政廳的會議，抗議時任總統歐巴馬的健保改革，但這些抗議群眾背後都有重量級保守派人士和金主暗中支持。

(中時電子報)