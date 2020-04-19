台灣的洗腎人口在全球一直名列前茅，根據衛生福利部統計，慢性腎臟病患者大約有200萬人口，其中的7萬人必須洗腎，每週大約有3天必須往醫院報到。 為什麼台灣洗腎人口那麼多？到底什麼樣的因素會損害腎臟，進而走向一輩子洗腎的事實？

在臨床統計上，雖然台灣洗腎原因排行第一名的是糖尿病引起的併發症，大約每10個洗腎病友，就有4人是糖尿病患；但是，振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅指出，大家都忽略了，其實過量攝取蛋白質，也是加速腎病變的主要推手，因為吃下肚的大量蛋白質被轉換為含氮廢物後，通通都要經由腎臟排出體外，久而久之，腎臟的功能就會變差；尤其是腎功能原本就不好的人，若飲食還是不知節制，攝取高油、高鹽、高蛋白質，即使吃的是優質蛋白質，也會加重腎病的嚴重度。

至於哪些情況吃蛋白質會傷腎？

1、老年人吃肉補營養

最常被忽略的就是中老年人的蛋白質過量攝取的問題，許多年長者擔心自己營養不良，甚至害怕出現肌少症，因此，透過補充大量肉類、蛋類或是喝牛奶來增加蛋白質的攝取，但在不知道腎功能好壞與否的情況下，攝取了過量的蛋白質，即便補的都是優質蛋白質，也會讓腎臟加班工作，長時間下來，恐怕會增加腎臟的負擔。

2、減肥族吃高蛋白粉取代正餐

坊間有許多販售高蛋白粉的廠商，強調可以把高蛋白粉加水做成奶昔，當成代餐來取代一天當中的1～2餐，不但熱量低，營養素又豐富，不用多久，就可以讓體重降下來，但卻會有營養不均衡的問題，甚至會對腎臟造成傷害。

另外，有一種吃肉減肥法，強調光吃肉、不吃澱粉類食物，可以瘦下來，但要注意吃肉不吃澱粉，恐怕會引起酮酸中毒，增加腎臟的負擔。

3、健身族群喝高蛋白養肌肉

近幾年流行慢跑，每週都有路跑活動，許多人習慣在跑步、打籃球，或是在健身房重量訓練等運動之後，為了長肌肉、讓體格更加壯碩，都會喝一杯高蛋白粉或乳清蛋白等優質蛋白來幫助養肌肉。在補充高蛋白飲品的同時，飲食內容如果沒有控制，仍然攝取過多的肉類、豆類等蛋白質，超過人體負荷的量，一樣會增加腎臟負擔，長時間下來，腎臟就會發生病變。

4、癌患、手術後病人補充高蛋白營養補充品

癌症術後、各種手術的病人，甚至是營養不良的人，都希望可以透過高蛋白營養補充品來讓恢復元氣，但要注意的是，在補充液體罐裝或粉狀沖泡的高蛋白營養補充品時，也要計算好飲食中蛋白質的量，才不會吃了太多的蛋白質，造成腎臟的負擔。

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(中時電子報)