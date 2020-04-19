有一種胸痛，是突然來襲，如瞬間撕裂傷般劇烈疼痛，且患者會從前胸瞬間痛到後背，不少時候一發生，根本來不及反應時就往生了，可說是心血管疾病最可怕的急症。

亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，在運動時、突然情緒爆發壓力來臨時，或者天氣急遽變化時，若患者冠狀動脈血管就狹窄或阻塞，在這些狀況下，氧氣可能就無法順利供應到心臟以及身體其他器官，因此出現感覺吸不到空氣、氣促、胸痛或胸口的緊縮感、噁心、冒冷汗等，就是一般所稱的「心絞痛」。

所謂的穩定性心絞痛，指的是每當運動到某個耐受點後就會覺得不舒服，但血管狹窄達50％時，運動時不見得會出現症狀，不過隨著血管阻塞愈來愈嚴重，患者可能會發現原本爬到5樓才會感覺胸悶、胸痛不舒服，過了一段時間，只爬到3、4樓就開始不舒服了，這就代表冠狀動脈狹窄日趨嚴重。

許多三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者、肥胖者，或是有家族病史者，剛開始可能沒什麼症狀，或是只在很激烈運動時出現輕微胸口不適時，常不以為意，等到症狀日趨嚴重，血管狹窄超過70％以上，可能就需要做心導管，甚至放支架了。

此外，急性心肌梗塞則指的是冠狀動脈血管突然之間完全阻塞，血液完全無法運送供應心肌氧氣，這時候若沒有及時就醫、盡速用藥物或支架打通血管，根本來不及救命。

很多人搞不清楚心絞痛到底是什麼？一般而言，胸悶的感覺就像是一顆大石頭壓在胸口，不是針在扎的那種「痛」；患者常常無法精準定位究竟是「哪裡痛」。

吳彥雯說，有時候除了胸口部位，因為神經分布的關係，還可能會出現牽引痛，讓患者覺得好像還伴隨有肩膀痛、下巴痛、甚至連牙齒都會痛；其實經過醫師仔細檢查才發現，這些沒來由的各式疼痛，其實都是心臟缺氧引起的。

還有一種胸痛，是突然來襲，如瞬間撕裂傷般劇烈疼痛，且患者會從前胸瞬間痛到後背；曾有患者形容，彷彿斧頭劈在身上一樣，這恐怕須懷疑是主動脈剝離。

主動脈剝離是非常危險的，不少時候一發生，根本來不及反應時就往生了，可說是心血管疾病最可怕的急症；當天氣突然變冷、血管劇烈收縮時，特別容易發作，高血壓患者要特別小心。

若要強身護心，其實無需進行過度劇烈的運動。吳彥雯提醒，有很多運動員長期、大量的過度運動，看似身體很強健，但其實長期下來，對心臟未必是件好事，適量就好了；最重要的還是平時飲食要清淡，避免重油、重鹹，同時要拒絕三高與過胖，且盡快戒掉抽菸的壞習慣，才能遠離可怕的心血管疾病。

延伸閱讀：

(中時電子報)