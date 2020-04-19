梅根哈利3月返英執行最後一輪王室任務與兄嫂冷互動

在薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根說不，拒絕澳洲鄉村消防局（Australian Rural Fire Services）以他們的寶貝兒子亞契，來為空中灑水機命名後，兄嫂劍橋公爵夫婦威廉和凱特正設法補救。

據英國《快報》（Express）18日報導，凱特和威廉正和澳洲政府討論，要造訪慘遭大火蹂躪的社區。王室評論員茉樂德（Angela Mollard）說，這是大大打臉澳洲。她指出，在澳洲野火燎原期間，空中灑水機發揮了很大的作用。

而澳洲之所以會想把新灑水機命名為亞契，是因為梅根當初在訪澳期間，宣布了懷孕的消息。原本他們以為，當亞契長大，來到澳洲時，看到有架飛機以他命名，會是件很美好的事。

於是他們寫信給梅根和哈利，希望兩人能答應。可是沒想到，薩塞克斯公爵夫婦一口回絕說，亞契並不屬於公眾生活的一部份，因此他們不能用。

諷刺的是，茉樂德指出，就在同一星期，梅根與哈利卻宣布，正打算成立名為「亞契威兒」（Archewell）的慈善組織。梅根夫婦說，「Arche」這個希臘字意味著「行動泉源」，而Archewell這個字則結合了力量與行動。當初他們會給寶貝兒子取名亞契‧蒙巴頓-溫莎（Archie Mountbatten-Windsor），就是對他有行動派的期許。

此外，他們還說，希望這個組織未來能做些有意義，又重要的事。然而，如今他們卻不肯讓為澳洲救火的灑水機以「亞契」為名。無論如何，為了表達對澳洲的支持，凱特和威廉將出馬，造訪這個飽受野火摧殘的國家。

(中時電子報)