台灣目前進行「口罩外交」，幫助他國防疫；不料新加坡總理夫人何晶在臉書「Errrr...」的貼文，加上德國政府發言人收到口罩後絕口不提台灣，引起網路大戰。對此資深媒體人黃暐瀚直言，「這樣下去台灣恐會變得惡名昭彰。」

黃暐瀚18日在臉書呼籲，為善不欲人知，行事低調、才是高調，更不要當恐怖情人！

黃暐瀚表示，大家看法可以不一樣，拿出來談談說說都很好，有必要弄到你死我活嗎？真的不希望台灣變成這樣一個充滿仇恨的地方。

他指出，台灣去送口罩，基本上是「友善動作」，如果我們主動送，送了之後又一直去問對方：「你感謝我嗎？」這會讓朋友困擾，有點像是「恐怖情人」。

黃暐瀚也以日本311地震為例，分享一個小技巧，「行事低調，才是高調」。這種時候，我們該忍著不要去罵，我們不罵，當地國人跟當地媒體，自然會幫台灣質問政府，為何這麼無禮？這麼狠心？這才是高招，這才能賺友情。

(中時電子報)