美國有位80多歲老奶奶是知名的老濕姬，只愛小鮮肉的她透過交友APP，在8個月內與許多男性約會甚至發生關係，年紀最小的才18歲。

外媒報導，這名8旬的老太太海蒂·瑞秋，是2個孩子的母親和3個孩子的奶奶，她在50多歲時離婚了，樂於冒險的她因繽紛的生活方式而出名，雖然她的感情總是在一個晚上後結束，但她仍懷抱著只想和一個男人安定下來的夢想，滿臉皺紋白髮蒼蒼的她表示，「自己現在只想要一個男人」。

這名老太太也自豪的透露，如何能在網上與小自己這麼多歲的對象享受激情的秘訣，她表示，「他們與我在一起的時候，不需想到要跟我結婚生孩子...」雖然這位老濕姬貌似遊戲人間，但她也曾有過一套準則「一般不超過50歲，也不低於35歲或30歲」。

有媒體報導，海蒂·瑞秋這幾年已經找到了一位願意和自己安頓下來的伴侶。她也願意放下過去繽紛的生活，好好的跟對方過日子，她也表示，對自己充滿冒險的過去不會感到後悔。

(中時電子報)