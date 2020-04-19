新冠肺炎疫情擴散全球，日本確診數也直線上升，東京更是屢創新高，全國至目前為止已突破1萬例，但日本政府依舊沒有積極應對疫調，僅由首相安倍晉三發布緊急命令，要求民眾自肅「軟性禁足」，就有旅日PTT網友爆日本目前醫療體系嚴峻，甚至必須要有「後台」才能進行檢疫的黑幕。

網友在PTT新冠肺炎版貼出NBK報導，翻譯指出以東京為例，各區「等待採檢」的時間不一，且由於沒有足夠能力檢驗，只好讓這些被判斷需要檢驗者先行返家，最長必須要等到5天才能採檢。

其中東京都一名神奈川縣的20歲女性上班族，早在4月1日就感冒，當時給家庭醫師診斷後判定為流感陰性，3天後退燒上班，卻發現自己味覺、嗅覺出現異常，該女子自行通報相關單位，竟被回說「沒有旅遊史也沒跟確診者接觸，不需要進行檢疫」，回去拜託家庭醫師寫介紹信後才終於可以檢疫，最終確診，於16日入院。

該旅日網友指出，日本有非常多案例是已經出現明顯症狀，但依舊不給驗的情況，必須靠關係拿介紹信，才有門路可以去做檢驗。

網友看到也紛紛留言：「日本醫療體系整個崩壞」、「日本官僚問題完全顯現了」、「日本到底怎麼了...」、「還好日本民間的自肅能力夠」、「怕被排擠吧，日本文化的黑暗面」。

(中時電子報)