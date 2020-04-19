中國東方衛視派駐華府記者張經義，日前向美國總統川普提問時，表明自己來自台灣，引發軒然大波。張經義的學姐、台北市議員王鴻薇透露說，張經義會說「我來自台灣」，是因為以台灣他的出生地為驕傲，前民進黨立委沈富雄立馬問，「他有這樣子講嗎？」

王鴻薇在政論節目《少康戰情室》不禁問說，張經義有沒有丟台灣人的臉，大家講他第一時間說「我來自台灣」，而且說以台灣他的出生地為驕傲，沈富雄問，「他有這樣子講嗎？」王鴻薇回說，有...是事後人家問他，因為事後要去查證，他真的來自台灣嗎？張經義那時就說，對，他是從台灣來的，而且是雲林的孩子。

王鴻薇指出，張經義沒有讓台灣人丟臉，也沒有危及到國安，更沒有報導扭曲或傷害台灣的新聞，若不分青紅皂白去懲罰他，這非常不合理。

沈富雄則表示，陸委會因為有法律，所以不得不處理這事，但是類似的案例一大堆，因為不醒目，所以不處理。而這件事剛發生時，不了解內情的人都會覺得奇怪，怎麼大陸記者自稱來自台灣。因為美國總統川普問張經義，「你來自哪裡？」當然大部分的人都會說「I am from Taiwan」，他如果說「I am from China」，這就奇怪了，那台灣就成中國大陸的一部分。但他說「我來自台灣」，這也奇怪，一個完整、完美的句子應該要說「我來自台灣，但我在中國大陸工作。」；但他如果這樣講，大陸當局也不會原諒他，以台灣的立場是通的，不過違背《兩岸關係條例》，所以對張經義來講很為難。

(中時電子報)