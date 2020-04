中國東方衛視派駐華府記者張經義,日前向美國總統川普提問時,表明自己來自台灣,引發軒然大波。張經義的學姐、台北市議員王鴻薇透露說,張經義會說「我來自台灣」,是因為以台灣他的出生地為驕傲,前民進黨立委沈富雄立馬問,「他有這樣子講嗎?」

王鴻薇在政論節目《少康戰情室》不禁問說,張經義有沒有丟台灣人的臉,大家講他第一時間說「我來自台灣」,而且說以台灣他的出生地為驕傲,沈富雄問,「他有這樣子講嗎?」王鴻薇回說,有...是事後人家問他,因為事後要去查證,他真的來自台灣嗎?張經義那時就說,對,他是從台灣來的,而且是雲林的孩子。

王鴻薇指出,張經義沒有讓台灣人丟臉,也沒有危及到國安,更沒有報導扭曲或傷害台灣的新聞,若不分青紅皂白去懲罰他,這非常不合理。

沈富雄則表示,陸委會因為有法律,所以不得不處理這事,但是類似的案例一大堆,因為不醒目,所以不處理。而這件事剛發生時,不了解內情的人都會覺得奇怪,怎麼大陸記者自稱來自台灣。因為美國總統川普問張經義,「你來自哪裡?」當然大部分的人都會說「I am from Taiwan」,他如果說「I am from China」,這就奇怪了,那台灣就成中國大陸的一部分。但他說「我來自台灣」,這也奇怪,一個完整、完美的句子應該要說「我來自台灣,但我在中國大陸工作。」;但他如果這樣講,大陸當局也不會原諒他,以台灣的立場是通的,不過違背《兩岸關係條例》,所以對張經義來講很為難。

