該外送員貼出自己薪資明細，3月上半月送單923件，報酬就高達7萬多元 (圖／靠北熊貓)

該外送員3月下半月更是加足馬力，送單1015件，報酬超過8萬多元，總計整個3月就賺了將近20萬 (圖／靠北熊貓)

新冠肺炎疫情延燒，各行各業生意一落千丈，不少店家無奈停業，但外送業卻成為這波疫情受惠者。一名熊貓外送員在臉書PO出薪資明細，表示自己雙開跑UberEats，整個3月收入高達20萬元，PO文一出也引發熱烈討論。

外送員在臉書「靠北熊貓」PO出薪資明細：「雙開跑UE加一加月賺快20萬，然後在領失業補助金3萬，這樣還行嗎」。透過照片可以看到，該外送員的明細顯示，2020年3月上半月，他送了923單，金額高達41535元，加上各類激勵獎金與廣告費用獎金，報酬合計高達74295元。下半月更是誇張，接了1015單，金額高達45675元，加上獎金後報酬來到84260元，算一算整個3月，這名外送員接單近2000單，月入更是逼近20萬大關。

不少網友紛紛留言：「真的是拿命換」、「你的肝還好嗎」、「2000單，太神啦」，但也有人痛批：「作假」、「唬爛的吧」、「貼這文被拿來報新聞，吸引到一堆無薪假的人來打工，沒單接就別哀哀叫」。

(中時電子報)