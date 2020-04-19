中國進出口銀行副董事長、行長吳富林近日在北京召開2020年第1季業務經營視訊會上表示，全行各單位要發揮積極主動，研究解決實體經濟困難，第2季要充分發揮逆週期調節作用，不斷加大加快信貸投放力道，確保信貸資金用於支持實體經濟，特別是聚焦實體經濟重點領域和薄弱環節。

此外，據中證網引述中國進出口銀行董事長胡曉煉提到，第1季人民幣貸款比年初增長6.94％；普惠型小微企業貸款較年初增長25％，新發放利率較年初下降52個BP；同時製造業貸款餘額較年初增長5.93％；風險防控化解取得新進展。

(旺報 )