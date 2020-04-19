陸進出口銀行：Q2加大加快信貸投放 03:122020/04/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國進出口銀行強調Q2要加強信貸投放。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國進出口銀行副董事長、行長吳富林近日在北京召開2020年第1季業務經營視訊會上表示，全行各單位要發揮積極主動，研究解決實體經濟困難，第2季要充分發揮逆週期調節作用，不斷加大加快信貸投放力道，確保信貸資金用於支持實體經濟，特別是聚焦實體經濟重點領域和薄弱環節。 此外，據中證網引述中國進出口銀行董事長胡曉煉提到，第1季人民幣貸款比年初增長6.94％；普惠型小微企業貸款較年初增長25％，新發放利率較年初下降52個BP；同時製造業貸款餘額較年初增長5.93％；風險防控化解取得新進展。 (旺報 ) #經濟 #貸款 #實體經濟 #實體 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 機不離手 渣打改搶「心占率」 12:102020/04/15 財經 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 藝文界憂銀行消極 盼政府協調 04:102020/04/16 藝文副刊 勞工紓困貸款不限勞保！ 勞長：有需要就能借 11:502020/04/16 生活 華爾街五大銀行財報 花旗壞帳暴增240倍 14:252020/04/16 財經 勞工紓困貸款最高10萬 第一年免息 18:032020/04/16 財經 人行：將祭定向降準、再貸款 04:092020/04/17 全球財經 微型創業鳳凰貸款 滿20歲失業者可申請 04:092020/04/17 金融．稅務 紓困、振興經濟方案 工商團體：政府要挺銀行，銀行才會挺企業 19:422020/04/17 財經 兩岸熱門新聞 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ - 兩岸 - 旺報 被抓包！黑心台商賣劣質口罩到義大利 - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 黎智英中午返寓所 港警上門以非法集結罪拘捕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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