高德地圖聯合大陸「國家資訊中心大數據發展部」 等機構聯合發佈《2020年Q1中國主要城市交通分析報告》顯示，全國交通持續復甦，近7成的城市擁堵已基本恢復，達到去年同期90％以上的狀態。

據新浪財經報導，觀察主要城市中以西安、深圳、無錫、廣州、石家莊等城市恢復最快，已超過去年同期的擁堵水準，另看到杭州和上海的擁堵恢復則尚未回到去年同期。

(旺報 )