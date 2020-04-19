高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ 03:122020/04/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸高德地圖報告指出，近7成的城市擁堵已恢復去年同期9成狀態。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高德地圖聯合大陸「國家資訊中心大數據發展部」 等機構聯合發佈《2020年Q1中國主要城市交通分析報告》顯示，全國交通持續復甦，近7成的城市擁堵已基本恢復，達到去年同期90％以上的狀態。 據新浪財經報導，觀察主要城市中以西安、深圳、無錫、廣州、石家莊等城市恢復最快，已超過去年同期的擁堵水準，另看到杭州和上海的擁堵恢復則尚未回到去年同期。 (旺報 ) #城市 #主要城市 #交通 #聯合 #報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 環檢警結盟 破獲中部棄置廢棄物犯罪集團 13:582020/04/15 社會 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:572020/04/16 財經 聯光通未依規發布重訊 遭罰5萬元 19:042020/04/16 財經 自己做頭家 深圳人均GDP衝第一 04:092020/04/17 焦點新聞 陸美國商會、PwC調查：多數美企不離開大陸 12:232020/04/17 財經 防疫第一線！ 高捷攜手高醫守護自己守護您 13:372020/04/17 生活 台灣專業展商機不中斷 AMPA線上展搶單促成50場媒合洽談 13:452020/04/17 財經 翁啟惠被彈劾案 監委公布調查報告要求法務部檢討 16:062020/04/17 政治 新加坡確診數破5000大關 考慮移工入住2郵輪 20:592020/04/17 國際 市議員批中市A1車禍死亡數攀升 交通局：持續改善 16:142020/04/18 社會 兩岸熱門新聞 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ - 兩岸 - 旺報 被抓包！黑心台商賣劣質口罩到義大利 - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 黎智英中午返寓所 港警上門以非法集結罪拘捕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。