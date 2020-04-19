新冠肺炎的傳染途徑主要為飛沫傳染、接觸傳染。政府消息人士今天表示，阿富汗驚傳至少有20名總統府官員驗出新冠肺炎陽性反應。官員證實，一份「毒公文」，造成府內人員集體確診新冠！

根據路透社，阿富汗高層衛生官員表示，這起集體感染經查是一份送抵總統府的官方文件造成，許多幕僚人員4月起開始感到不適，並接受檢測，之後確診。官員證實，「一份沾染到病毒的文件，從某個政府部門送進總統府的一個辦公室，這就是府內人員染病的原因。」官員表示，目前確診幕僚已經被隔離，不排除感染人數可能更多。

政府消息人士透露，70歲的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），目前已被限制和幕僚接觸，與幕僚會商多半透過視訊，只與少數核心幕僚直接會面。

阿富汗正處於缺糧、缺藥品，同時面對塔利班暴力衝突雙重夾擊。截至週六，已經有933例新冠確診、30人死亡。但衛生官員表示，由於檢測有限，阿富汗實際病例數可能遠遠高於報告的病例數。阿富汗衛生部警告，除非改善整個飽受戰爭威脅的國家的收容措施，否則阿富汗將走向災難，數百萬人將被感染。

(中時電子報)