有哪個人4度進出監獄，不但沒有羞愧、無懼挫敗，還喊著要蓋一座俯視大台北盆地的總部大樓？若不是狂人，那就是「東森集團」（東森）總裁王令麟。

今年65歲的王令麟，原本執掌電視媒體、系統及購物共築的東森王國，因受父親王又曾的「力霸掏空案」連累入獄，但他仍一心「稱王」，出獄4年來，賣掉電視台另闢蹊徑，擺脫NCC（國家通訊傳播委員會）的媒體法令羈絆，悠遊在電視購物及網路新聞的兩朵「雲」中，大肆向數百萬名會員及粉絲跨售行銷，這位「更生企業家」，已進化為新媒體「酷斯拉」。

今年3月標下林口媒體園區二期B基地的東森集團，將打造樓高189公尺，共35層的集團總部大樓。（圖／東森集團提供）

眾所矚目的新北市「林口國際媒體園區」二期四塊基地BOT（Build–Operate–Transfer，政府工程交由民間投資、興建、經營，一段時間後再轉由政府經營）招商案，月前確定標出，其中B基地的得標者「東森國際」，3月24日就迫不及待地公開百億元投資案，表示要在此打造189公尺的35層集團總部，同時喊出2024年營收1,100百億元的目標。

東森集團總部除了辦公室，還規劃攝影棚、研發中心、大型會議中心、電競場與共享辦公室等區域。（圖／東森集團提供）

「總裁王令麟相當重視這次林口企業總部的打造，因為這是他二十多年來一直要圓的夢想。」一位東森國際主管透露，原來王令麟曾兩度與打造集團總部大樓的機會擦身而過。

早在1998年，王令麟就打算在台北市信義計畫區的蛋黃區──信義路與松仁路口（現為「新光信義傑仕堡」大樓）興建總部大樓，但為了布局電信事業「東森寬頻」只好售地；到了2016年，王令麟因資金需要，又將位於新北市淡水區關渡的一塊11,400百坪土地賣給「華碩電腦」，再度與企業總部大樓失之交臂。

如今65歲的王令麟，靠著林口國際媒體園區BOT案，總算可以圓夢。「總裁自豪地說，高達189公尺的企業總部，屹立在海拔250公尺的林口台地上，未來將會在439公尺高俯視新北市與台北市，是最高大樓。」該東森國際主管接著轉述，王令麟認為企業總部的高度，象徵了東森不凡的品牌地位。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)