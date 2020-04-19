「東森」二字等於王令麟。王令麟曾在直銷大會上說：「很多人批評我坐過牢，質疑我是好人還是壞人？我說，好人、壞人由上帝決定，你跟著我，我一定讓你賺錢！靠的就是『東森』二字的品牌力。」

二十多年前，電視台及地方系統台政策開放後，王令麟出掌「東森媒體集團」，沒想到事業大好之際，父親「力霸企業集團」董事長王又曾爆發掏空案，王令麟遭到拖累，事業及財務受創，妻女遠赴美國，他四度進出監獄，即使在獄中也持續經營事業。

王令麟四年前出獄後，全力衝刺事業。為了達標，他不僅賣土地，兩年前還賣掉一手創辦的「初戀情人」──電視台「東森電視」，變現60多億元。

「電視廣告在下滑，線上廣告也很辛苦，雲端（網路）廣告大半都被谷歌（Google）及臉書（Facebook）拿走，我打不過空軍，就打陸軍。」王令麟說。

少了電視廣告收入的王令麟，全力進軍「線下廣告」生意，包括投資商辦大樓電梯廣告公司「分眾傳媒」，並標下台北捷運站內9成實體廣告版位，同時持續擴大線上廣告業務；他訂下未來3年達30億元的廣告營收目標，線下與線上各占15億元。

全台灣有超過1,500棟商辦大樓的電梯廣告，都由東森集團中的分眾傳媒包辦。（圖／東森集團提供）

本刊調查，台北市每月進出人流超過200萬人次的捷運站有「台北車站」、「市政府」、「西門」及「忠孝復興」等四站，東森前年只標得忠孝復興跟西門兩站的廣告版位，事隔一年，4站全都到手。家住大安森林公園附近的王令麟，不僅這幾個月來經常搭捷運，每個月更定期帶著20多個主管，每人買一張一日遊券，搭乘捷運在台北市及新北市走透透。

東森集團布局寵物經濟，以東森寵物雲實體店作為與消費者接觸的線下商機。（圖／東森集團提供）

一位隨行主管透露：「老闆（王令麟）事必躬親的程度讓人難以想像，每一站的每一個廣告版位，他都知道在哪裡，而且都設定好哪個位置要加電視、哪個位置要加壁貼。」

「他（王令麟）不要車內廣告，因為乘客上車後都在滑手機或睡覺，只有等捷運時才會看周遭。」另一位東森員工透露，王令麟認為捷運站內廣告的價值，就是捷運站每月上千萬人次的「眼球經濟」。去年東森在台北捷運與分眾傳媒的廣告營收，已達4.4億元，明年目標營收則是20億元。

看準每月千萬人次的眼球商機，東森集團拿下台北捷運九成的站內廣告經營權，圖為捷運忠孝復興站內最大的廣告牆。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)