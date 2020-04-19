難怪，少了昔日獲利的電視台事業，王令麟猶能喊出「2020年是啟動年，挑戰388億元營收」的豪語。

不過，看似善於掌握商機的王令麟，也曾有眼光失準的時候。2014年時，他看好「點數經濟」，派出有30多年行銷經驗的老臣宋湘嵐，跨海與日本點數公司「Ponta」結盟，經營「得易Ponta」點數公司，4年共累積600多萬名會員與近3,000家特約通路，但後來發展空間被崛起的「行動支付」壓縮，而在2018年劃下句點。另外，他曾經推出一個線上線下虛實整合的App「owlpass美淘」，想搶攻當時正夯的團購市場，後來也沒有成功，黯然退場。

王令麟曾為父親王又曾引爆的力霸掏空案，向社會大眾鞠躬道歉。（圖／報系資料庫）

為了保住事業，王令麟甚至可以放下身段、低頭求人。一位東森資深員工回憶，「2003年，他（王令麟）發不出年終獎金，跑去找『遠東集團』總裁徐旭東求助，因為沒事先約好，他只好一早就去徐旭東的辦公室外面等，後來透過祕書通上電話，他告訴徐旭東，就要過年了，他有這麼多員工，卻發不出年終……。他真的為了員工低頭去借錢。」

眼看王令麟在事業上幾度跌倒後又站起來，去年「台灣永續能源研究基金會」董事長簡又新主動找上王令麟，說要邀請他角逐該會主辦的「傑出企業領導人獎」。王令麟評估，「過去獲得這個獎的，都是像遠東集團總裁徐旭東、台積電創辦人張忠謀等年營收上千億元的企業領導人，我還沒有那麼大的成就，似乎不適合這個獎，但若有個『最成功更生企業家獎』，那我就當之無愧了。」

王令麟的父親王又曾，因涉犯掏空、背信、洗錢與內線交易等罪，而名列台灣「十大通緝經濟罪犯要犯」。（圖／報系資料庫）

這位「更生企業家」出獄迄今四年，儼然已成為新媒體的「酷斯拉」。王令麟自豪地說，「東森購物的營收一直成長，今年每股盈餘要挑戰8元，如果和富邦momo股價400多元相比，東森購物一股也有200、300百元。」然而，持有東森購物25％股份的母公司東森國際，股價才10元上下。這位霸氣宣布要蓋總部大樓的企業家，何時能讓市場投資人買單？就讓大家拭目以待。

年輕時的王令麟與夫人蔡咪咪，堪稱一對佳偶。（圖／王令麟提供）

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(中時電子報)