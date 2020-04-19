位於宜蘭縣礁溪鄉的五峰旗山，被日本攝影師小林賢伍暱稱為「台灣の抹茶冰淇淋山」，並在IG瘋傳，成為神級打卡景點。其實礁溪還有不少祕境與在地美食，值得親自探訪。

想一探夢幻抹茶山，必須先征服單趟五．三公里的「聖母山莊登山步道」，來回約需六小時。旅人可從「五峰旗風景區」進入，途經五峰旗瀑布與聖母朝聖地，接著才是通往「聖母山莊」的登山步道；在走過一段平緩的碎石土路後，到了「通天橋」，真正的挑戰就此開始，一路高低落差不一的石階，讓很少運動的旅人吃足苦頭，建議用登山杖維持平衡，降低跌倒的風險。

聖母朝聖地有個天壇造型的圓形天主堂，相傳聖母瑪麗亞曾於此地顯靈。（圖／于魯光攝）

在抹茶山頂遠眺蘭陽平原，心情無比暢快。（圖／于魯光攝）

層巒之上遠眺平原

據說「猴洞坑瀑布」曾是猴子的聚集地，因而得名。（圖／于魯光攝）

繼續往上走，原本的闊葉林蔭，漸漸轉換成被強勁東北風改變樹型的風衝矮林，視野也愈來愈開闊。而位於山稜上、最難走的最後一段路，同時也是宜蘭縣與新北市的分界，豎立著十二幅描繪耶穌受難、行過苦路的圖像。好不容易成功登頂，眼前層層堆疊的山巒，布滿了芒草與箭竹，宛如抹茶色澤的綠意，與三百六十度無死角的蘭陽平原美景，讓人覺得好療癒。

應景蛋糕苦甜爽口

下山後，慰勞自己最好的方式，就是到「礁溪老爺酒店」的「醴泉大廳酒吧」，品嘗呼應抹茶山的甜點「相思抹茶磅蛋糕」，茶香濃厚的抹茶磅蛋糕中，夾著軟綿香甜的紅豆沙內餡，苦甜搭配十分爽口，再喝一口結合日式抹茶、香醇鮮奶與綿密紅豆的「紅豆抹茶拿鐵」，味蕾更覺滿足。

「礁溪老爺酒店」的「相思抹茶磅蛋糕」及「紅豆抹茶拿鐵」，靈感來自抹茶山。（各180元）（圖／于魯光攝）

有機食材營養滿點

「鴨肉切盤」肉質香甜可口，是「合鴨米灶腳」的必點菜色。（小／120元，大／200元）（圖／于魯光攝）

想嘗嘗在地人也愛的美味，可到距離「湯圍溝公園」不遠的「合鴨米灶腳」，「合鴨米」是利用鴨子與水稻共生的自然農法種植而成，鴨子會吃掉田間害蟲，因此農夫不需噴灑農藥，維持土地有機。必點的「鴨肉切盤」，肉質厚實，以自家熬煮的鴨高湯及鹽、胡椒調味，滋味純粹鮮美；特別推薦「ＤＨＡ荷包蛋」，採用以魚油飼養的鴨所生的蛋煎製，不但濃郁香醇，而且營養滿點。

煎得恰到好處的「DHA荷包蛋」，與合鴨米飯是絕配。（30元）（圖／于魯光攝）

曾為猴子聚集地的「猴洞坑瀑布」，也是到礁溪必訪的祕境。距鬧區僅約十分鐘車程的「南興宮」旁，有條山路小徑，沿著小徑步行十幾分鐘，就到達瀑布區。傾瀉而下的瀑布姿態萬千，水花濺起的清涼感，讓人暑意全消。

去年十二月開幕的「窯籃曲義式烘焙餐廳」，由年輕的兄妹檔一手打造，以自養天然酵母製作的手工披薩，搭配自家漁船捕撈的海鮮，讓人一吃驚豔，墨魚汁義大利麵更大方擺上整尾透抽，吸睛度爆棚。

專業蘭園賞花美拍

喜歡賞花的旅人，一定不能錯過北台灣最大的專業蘭園「金車礁溪蘭花園」，占地四千坪，規劃了蘭花園、多肉專區與仙人掌區等，若想深入了解，還可報名參加套裝行程，包含導覽解說及水耕植物盆栽ＤＩＹ體驗活動，是寓教於樂的好地方。

因猴洞坑溪的落差形成的瀑布，與一旁巨石相映，景致秀麗。（圖／于魯光攝）

頗受在地人好評的咖啡館「瑪德琳Café de Madeleine」，充滿法式風情，餐點強調「現代烹調主義」，凸顯新鮮直送食材的風味，像是「香煎慢煮帝王鮭」，佐鮭魚的是以蒜苗煸出的油做成的美乃滋，「法式燉腩」的牛腩，使用數種香料及蔬菜燉煮至軟嫩，煎上色後再裹以牛骨醬汁，新穎手法在當地是一大創舉。

「歐嚕嚕墨魚義大利麵」墨魚汁義大利麵配上透抽，鮮美滋味加乘。（280元）（圖／于魯光攝）

「窯籃曲招牌海鮮披薩」鋪上透抽、蝦、干貝唇與時蔬，入口滿是鮮甜海味。（280元）（圖／于魯光攝）

來去礁溪

火車：搭乘北迴線鐵路，至礁溪車站下車。

客運：搭乘首都客運1572線或葛瑪蘭客運1915線，至礁溪轉運站下車。

「金車礁溪蘭花園」有各式品種的蘭花，遊人怎麼拍都不膩。（圖／于魯光攝）

開車：走國道5號，下頭城交流道後走台9線，即可抵達礁溪。

「法式燉腩」搭配自製洋芋片與洛神花醋漬珍珠洋蔥，口感豐富。（390元）（圖／于魯光攝）

五峰旗山

步道入口地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路91巷10號

礁溪老爺酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話：（03）988-6288

合鴨米灶腳

地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路23號

電話：（03）988-6730

猴洞坑瀑布

步道入口地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

窯籃曲義式烘焙餐廳

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲一路28巷1之2號

電話：（03）988-7338

金車礁溪蘭花園

地址：宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路103之1號

電話：（03）988-7820

瑪德琳Café de Madeleine

地址：宜蘭縣礁溪鄉茅埔路17號

電話：（03）987-3173

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（繪圖／陳家榆）

(中時電子報)