憑電影《返校》出道的劉育仁，去年曾赴大陸演藝圈闖蕩，卻遇上戲劇拍攝限縮的政策。返台後他積極進修，還參加武術課程，一開始緊張不已，因為他聽說「習武之人不能怕被打」，不過爸爸告訴他「一輩子很短，去活出難以忘懷的人生」，便決心正面迎接對手的拳頭，如今更練出一身精壯肌肉，成為粉絲眼中的「行走荷爾蒙」。
從小就喜歡運動的劉育仁，笑說因為阿公愛看摔角，自己也會和擔任刑警的爸爸一起看終極格鬥冠軍賽（ＵＦＣ）。近期他在台灣上武術課，從詠春拳、截拳道開始學起，每周三天的課程，讓他愈打愈有興趣。
心慌靠睡覺擺平
不過回想剛練拳時，劉育仁坦言會害怕揮過來的拳頭，「對打練習時，我會下意識地閃躲，但老師認為『習武之人不能怕被打』，現在我會請對方直接揮拳！」雖然雙手因此布滿紅腫和瘀青，他也不以為意，「身上有傷，滿有成就感的。」
以往大陸總有上百個劇組在同一家飯店內進行面試，但去年劉育仁赴大陸發展後，遇上戲劇拍攝限縮的政策，只剩十幾個劇組得以開工，讓沒戲可拍的他坦言「很慌張」。返台後劉育仁與爸爸一起環島旅行，「我爸告訴我，不要讓青春消逝得太簡單，一輩子很短，去活出難以忘懷的人生，並記住再大的壓力都要保持站立。」激勵他的士氣。
苦練面壁磨球技
後來劉育仁接下以排球為主軸的青春網劇《極限17：扣殺》，大學曾擔任籃球校隊隊長的他，卻因為籃球與排球的傳球動作及施力部位完全不同，陷入了瓶頸，「劇中同隊的演員們都會打排球，剛開始我連睡午覺，都會夢到自己傳球沒傳好。」一向不服輸的劉育仁，每天至少練習五個小時，回家也會對著牆壁練球，球技果然有明顯進步，讓導演對他讚不絕口。
其實，劉育仁國中時就有機會出道，「爸爸的朋友是電視節目製作人，他帶朋友的女兒加入當時正夯的節目《我愛黑澀會》，原本要順便讓我參加《模范棒棒堂》，還安排我到台北讀華岡藝校。」不過，當時劉爸爸放心不下叛逆的兒子，劉育仁也沒有明星夢，當藝人的計畫因此作罷。沒想到事隔多年，劉育仁仍進了演藝圈，似乎說明他早已註定會在舞台上發光發熱。
行走荷爾蒙劉育仁
生日：1995年4月19日
身高：183公分
體重：72公斤
星座：牡羊座
作品：電影《返校》、《下半場》、《超級碼力》
網路劇《極限17：扣殺》、《違反校規的跳投》
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(中時電子報)
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