阿根廷一名15歲少女人間蒸發將近2個月，家人完全聯絡不上她；直到4月15日，警方搜索少女的叔叔家，竟發現「不明肉塊」，少女母親從刺青上認出她來，驚覺愛女已被分屍，當場崩潰痛哭。

據《每日星報》報導，15歲少女佩西菈（Priscila Martínez）的家人從2月23日就發現聯絡不上她，也向警方通報，但將近2個月的尋人都苦無結果。4月15日時，警方到她28歲的叔叔魯本（Rubén Ávila）家中搜查，才終於尋獲她的屍塊。

報導指出，警方在魯本家後花園的一口井中，發現這些肉塊之後，便找了佩西菈的母親前來認屍，發現肉塊上刺青圖樣與佩西菈相符；在殘破不堪的屍塊中，還找到了佩西菈生前穿的內衣。

據義媒《Fanpage》報導，佩西菈最後一次和母親聯絡，表示要到魯本的家裡做縫紉工作；至於魯本早在3月9日就已因另一起性侵案入獄。法醫驗屍後表示佩西菈生前遭受嚴重性虐待，之後才被殘忍分屍。

報導指出，阿根廷性別暴力問題嚴重，女子失蹤多日後被找到屍體的案件時有所聞，不久前還有一名女子被丈夫殘忍殺害，留下兩個5歲、7歲的孩子；還有一名30歲的女老師遭到謀殺，兇手竟是前任警察。

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(中時電子報)