志願役軍人王姓女兵年僅19歲，在工作上遇到困難都會詢問40歲葉姓士官長，長久下來發展出曖昧情愫，不僅傳親密簡訊「愛你」、「我爸爸也沒有像你那麼疼我」，還曾同遊日本拍親嘴照。台南地院審理後，認為王女違背善良逢俗，判賠償廖姓元配2萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，廖姓元配與葉姓丈夫於2006年結婚，都在軍中工作。廖姓元配控訴，王女明知葉男有家庭，卻與男方過從甚密，一旦遭遇工作上困難、同袍刁難，都會向葉男傾訴，朝夕相處下，日久生情，還曾傳訊撒嬌「寶貝我愛你」、「要苦我陪你一起苦、要樂我陪你一起樂」，根本超乎朋友關係的親密對話。

不僅如此，廖姓元配說，2個人還單獨跑去日本旅遊，期間在日本某店家接吻並拍攝接吻照片，後被其他人發現才刪除，婚外情一事才曝光，否則一直被蒙在鼓裡。她聲淚俱下表示，顯見他們已經發展成情侶關係，互動已逾越一般朋友正常往來分際，侵害到她的配偶權，因此忍無可忍求償100萬元。

法官審理後認為，王女明知葉男有婚姻，卻與對方接吻，顯係故意以背於善良風俗之方法，破壞廖女婚姻生活，侵害廖女的配偶權，審酌目前屬無業狀態，因此判須賠償廖女2萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)