美國之音報導，繼美國總統川普暫停金援世界衛生組織之後，美國參眾兩院本周再度加碼，相繼推出法案，允許美國民眾對大陸提出訴訟，針對他們在新冠疫情中的損失進行求償。

美國共和黨籍眾議員史密斯（Rep. Chris Smith, R-NJ）及同黨籍眾議員萊特17日推出法案，允許美國公民及地方政府起訴大陸政府，要求北京對美國人民因為新冠肺炎承受的傷害負起責任。

史密斯聲明稿指出，許多美國人因疫情過早死亡，一些人承受永久性傷害，「一些人將因為中國政府的謊言而讓他們的企業蒙受損失，我的法案讓美國人有機會追討他們因為中國失去的一些東西。」

史密斯表示，他的法案將會剝奪大陸和任何其他故意誤導WHO的國家主權豁免權，並允許美國公民在法庭上起訴北京政府，「因為中國向世界歪曲了這種新型冠狀病毒的嚴重性和性質，導致他們遭受了損害。」

(中時電子報)