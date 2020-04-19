大陸一名剛考上大學，人生正要起步的19歲正妹涵涵（化名），去年9月在學校門口遭老師郭春牛持刀狂刺頸部、胸部和腹部數十刀，最後傷重不治。警方逮捕兇手後，發現他和正妹間的恩怨，起因竟是一段畸形師生戀。

據《紅星新聞》報導，美麗動人的涵涵考上大學後認識了當時33歲的郭春牛，他從第一次見到涵涵就開始猛烈追求，兩人在去年4月時交往，但5月涵涵就發現他已有家室。涵涵如果和班上的男同學說話，郭春牛就會對她發飆，隨時隨地都要檢查涵涵的手機，掌控慾非常強。

涵涵也因此萌生分手之意，郭春牛則威脅她「分手就不讓妳拿到畢業證」、「考試肯定讓妳掛科（不及格）」等語。去年6月29日，涵涵更因為遭郭春牛毆打而報警，表示被郭春掐脖按頭撞牆，導致嚴重受傷；兩人在派出所簽下調解書，當場分手。

分手後郭春牛還是不停騷擾涵涵，還傳訊「妳不跟我好我就去死」；涵涵在家人的安排下飛到澳洲過暑假以躲避郭春牛，回國後還是不斷收到他的自殺威脅，且在學校製造各種不利涵涵的輿論。

去年9月19日，涵涵上完體育課要走出學校，發現郭春牛緊跟不放，便馬上打電話叫計程車；郭春牛見狀追了上去，在馬路中間向涵涵頸部、胸腹部、背臀部、四肢等部位共捅刺數十刀。警方接獲民眾報案趕抵現場逮捕郭春牛，但涵涵在送醫後依舊回天乏術。

大陸最高人民檢察院前（17日）表示郭春牛遭以故意殺人罪起公訴，此案將在蕪湖市中級人民法院審理。

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(中時電子報)