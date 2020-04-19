高雄市長韓國瑜罷免案，將在6月6日舉行投票，連帶也讓不少人好奇，為何高雄人對韓國瑜好似積怨已久？民進黨高雄市議員陳致中就表示，冰凍三尺非一日之寒，連署不是從天而降，而是韓在過去近1年做了4件事，讓高雄市民決定罷掉他。

高雄市新聞局前局長王淺秋曾公開表示，支持韓的韓家軍們，不要灰心，罷韓團體「Wecare 高雄」這樣根本是「博歹筊」，近日更再度在臉書上砲轟，罷免一旦開了先例，「台灣民主制度永無寧日。」

陳致中18日在臉書發文回應王淺秋，王局長身為韓家軍，面對罷韓民意洶湧，可以理解其心境感受，但她這番感觸，衡度道理，此言差矣！她可能忘了罷免韓國瑜的民意是怎麼累積起來的，冰凍三尺非一日之寒，這不是從天而降，也不是韓市長一當選、甫上任的蜜月期就有。

陳致中說，高雄市民不是不曾給韓機會，但一次又一次受傷失望，舉4例好了。「如果韓市長沒有落跑選總統」、「沒有對議會監督如此不屑一顧」、「沒有對政見狂跳票毫無檢討誠意」、「沒有對50萬不同意見的遊行市民，侮辱為遮羞布底下的空氣」。試問，「怎麼可能有辦法走到罷免投票這一關？而且是超過二階門檻的兩倍民意連署！」。

他坦言，這次罷免迴響之熱烈、力道之強勁，「根本超過罷韓團體原先內部之估計，孰令致之？」，「請問韓市長、王局長還要怪別人嗎？怪制度嗎？怪民主在亂嗎？」。

某些網友則感嘆，「罷免走到這一步，韓多少也要負點責任」。但也有韓粉反擊陳致中「每次看你發文，幾乎都靠罷韓蹭聲量，你到底為高雄做過什麼？整天扯高雄後腿」。

(中時電子報)