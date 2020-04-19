台灣18日新增3例確診病例，3人為敦睦艦隊實習生、同寢室，該艦隊3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行近30天，4月15日返台從軍港下船，而與3名確診者同隊共有3艘軍艦，合計700多人。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學擔憂表示，台灣又陷入疫情大爆發危機！

此次前往帛琉的「敦睦遠航支隊」，共有成功級巡防艦岳飛軍艦、康定級巡防艦康定軍艦、油彈補給艦磐石艦，3月12日到15日停靠帛琉4天，傳出同寢室3人確診，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人，進行採檢。

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」表示，台灣0確診只有兩天，又陷入疫情大爆發危機，且跟以往不同，雖只有3個新增病例，但發生地是比豪華郵輪空間更狹小的軍艦，牽連範圍更達700多人，這些軍人在4月15日離鑑，不知多少人進入社區，整體暴露風險族群至少數千人，甚至上萬人，「堪稱是疫情爆發以來最惡劣的處境！」

追查其中流程是否有疏漏固然重要，但更重要的是，該如何處理危機。謝宗學表示，疫情中心會做好疫調，該隔離的就隔離、該檢疫的就檢疫，而一般人要做的是，拉回已鬆懈的警戒，確實做好各人防護，不要心存僥倖到人潮擁擠的地方，清明連假沒出事不代表之後不會出事，苦勸大家，只要國外疫情沒有解除，我們真的沒有一點鬆懈的本錢。

謝宗學指出，未來幾天本土病例可能大幅增加，只要無法確定來源的新增病例，在醫療容額可負擔的範圍內，審慎看待即可，然而這又是另外一段14天的煎熬，大家必須習慣，在安全有效的疫苗出現前，會反覆經歷不同的14天煎熬，緊繃的日子可能變成日常生活，要有認知，「疫情前的生活短時間內不會再回來了」。

謝宗學說，我們只能在社交生活受限跟健康生命中做出選擇，沒有第三條中庸道路可以考慮，要回到以前的生活，除非疫苗技術有不可思議的突破，根據1918年西班牙流感模型和疫苗正常研發時程推估，2022年夏天是比較有可能的時間點，現在煎熬的生活真的只是剛開始而已。

(中時電子報)