台灣才沉浸在連4天3零確診的快樂，昨就被海軍艦隊3人染疫的消息打擊，抗疫氛圍急轉直下。中山醫大小兒急診科主任謝宗學表示，這3例發生在比郵輪更狹小的軍艦，且這些軍人離艦數日並進入社區，整體暴露風險族群恐高達萬人，台灣又陷入疫情大爆發危機！

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」表示，這次跟以往不同，雖然只有3位新增新冠肺炎確診，但發生地是比豪華郵輪空間更為狹小的軍艦，牽連範圍更高達七百多人，且這些軍人在 4/15離艦，不知道多少人進入社區， 整體暴露風險族群至少數千人甚至上萬人，堪稱是疫情爆發以來最惡劣的處境。

對於這起艦隊群聚感染，謝宗學認為，固然要追查其中流程是否有疏漏，但更重要的是該如何處理危機。中央疫情指揮中心會做好疫調，該隔離的就隔離，該檢疫的就檢疫，剩下就是我們一般人要拉回已經鬆懈的警戒，確實做好個人防護。

謝宗學若口婆心地說，不要再心存僥倖到人潮擁擠的地方旅遊，清明連假沒出事不代表之後不會出事，各大飯店、旅遊景點紛紛推出超殺優惠，還是要苦勸大家，只要國外疫情沒有解除，我們真的沒有一點鬆懈的本錢！

謝宗學指出，未來幾天本土能找到來源的新增確定病例可能大幅增加，只要不是無法確定來源的新增病例，在醫療容額可以負擔的範圍內，審慎看待即可，然而這又是另外一段14天的煎熬！

(中時電子報)