武漢實驗室外洩新冠病毒？川普嗆陸要承擔後果 08:022020/04/19 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普昨（18）日暗示新冠肺炎疫情大爆發可能是大陸蓄意而為，他說美國政府尚在調查疫情失控是大陸的「疏失」或是「故意為之」，如果北京明知道要負責，那麼大陸得「面臨後果」。 (中時電子報) #大陸 #川普 #後果 #武漢實驗室 #外洩 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只是錢！川普斷WHO金援 背後真正目的曝光 07:002020/04/15 國際 譚德塞改口 美對WHO最有貢獻 01:242020/04/15 國際大事 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 來真的！川普不只斷WHO金 還要全面究責 06:412020/04/15 國際 美國準備好了！川普將發布重啟經濟重大聲明 09:112020/04/15 國際 美川普耍賴成性 動輒威脅毀約退群 15:372020/04/15 政治 川普暫停金援WHO 《刺胳針》主編批：背叛全人類 22:172020/04/15 國際 社論／川普起乩，台灣不必起舞 04:102020/04/17 時論廣場 美媒開炮 川普防疫只重甩鍋 01:062020/04/18 國際大事 又想甩鍋 川普煽動打破禁足令 04:102020/04/19 國際大事 國際熱門新聞 梅根哈利打臉澳洲 凱特威廉收爛攤 - 國際 新冠致巨大損失 美國會推法案要陸賠償 - 時事 阿富汗總統府官員連環倒 恐怖病因指向它！ - 國際 俄羅斯暗指美國研究病原體 目標軍事用途 - 國際 陸新規恐讓美醫療人員遭殃 美請求陸了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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