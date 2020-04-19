美國總統川普昨（18）日暗示新冠肺炎疫情大爆發可能是大陸蓄意而為，他說美國政府尚在調查疫情失控是大陸的「疏失」或是「故意為之」，如果北京明知道要負責，那麼大陸得「面臨後果」。

(中時電子報)

#大陸 #川普 #後果 #武漢實驗室 #外洩