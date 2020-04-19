海軍敦睦艦隊驚傳3名官兵確診新冠肺炎，為台灣首見軍艦淪陷，為避免感染擴大，3艘軍艦、700多人昨被緊急召回，全數集中檢疫。對此，資深媒體人黃創夏則點出疑點，並質疑是「任務單純」還是「難言之隱」？引來許多網友回應。

海軍敦睦艦隊計有3艘軍艦，3月5日出航，12日抵達帛琉，13及14日舉辦政要歡迎儀式、晚會，並進行參訪。4月9日抵達左營港時，4月15日艦上700多名官兵及學生下船返家，但卻在返家後自行就醫出現2名實習生及1名軍人確診新冠肺炎。

對此，黃創夏在臉書指出，海軍敦睦艦隊3月12日到3月15日帛琉下船。公海航行26天，遠高於14天，卻在4月6日以及10日出症狀！他質疑，是「任務單純」還是「難言之隱」？

網友則紛紛回應表示「當然是難言之隱啊」、「如果沒有機密，只有一個可能，一直用藥壓症狀」、「過兵的都知道，可以見光的是敦睦，見不得光的是任務」、「應該中間有不能說的任務」、「完全無法理解，所以應該是返台之後才感染的嗎？」、「或是有不能說的任務或秘密軍事交流」、「國軍的事我認為我們人民不應一直討論，這都應該是很機密的，要保護我們國軍」、「可能感染後沒什麼症狀...帛琉應該也有無症狀感染者」、「明明是出國回來，為何不檢疫14天？直接放出營區」。

(中時電子報)